Vergil Ortiz Jr. vs.Erickson Lubin: Transmisión en vivo de boxeo en línea

Con el campeón interino súper welter del CMB Vergil “The Texas Machine” Ortiz Jr., quien también está invicto, creciendo en las filas como el brindis de Texas. boxeoDefendió su título contra el peligroso y duro Erickson “The Hammer” Lubin en una pelea de 12 asaltos.

El sábado 8 de noviembre, Ortiz Jr. (23-0-0) vs.Lubin (27-2-0) se lleva a cabo en Dickies Arena en Fort Worth, Texas, con una hora de inicio a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT. Se espera una caminata circular para el evento principal alrededor de las 11:30 p.m. ET/8:30 p.m. PT.

Ortiz Jr. vs.Lubin está disponible como un evento premium de boxeo en vivo, por lo que es gratis verlo Suscriptores de DAZN.

No es un DAZN ¿abonado? Ahora mismo puedes comprar el evento y obtén un mes de DAZN con un plan anual gratis. Un suscripción anual desde $ 19,99/mes durante 11 meses (un mes gratis), un ahorro del 33%. Pero, si prefieres hacerlo mensualmente, DAZN ofrece una prueba gratuita de 7 días con un pago mensual de $29.99/mes una vez finalizada la prueba. Puedes cancelar el servicio, si no te interesa, con un preaviso de 30 días.

Además, algunas de las peleas durante el Ortiz Jr. vs.Lubin El evento es gratuito para los suscriptores. como un suscriptor de DAZNTambién tendrás acceso a más de 100 peleas en vivo durante todo el año, así como repeticiones de peleas, momentos destacados y documentales.

Probabilidades y predicciones de Vergil Ortiz Jr. vs.Erickson Lubin

Para el evento principal, Ortiz Jr. es el favorito para ganarle a Lubin. Los corredores de apuestas le dan a Vergil Ortiz Jr. una línea de dinero de -715, mientras que Erickson Lubin recibió una línea de +500, como el desvalido. Mientras tanto, es +2000 por un empate en la pelea. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Tendrá lugar el sábado 8 de noviembre. Vergil Ortiz Jr.contra Erickson Lubin está disponible para transmitir de forma gratuita en DAZN a partir de las 8 p.m. ET/5 p.m. PT.

Todo o nada: Tarjeta principal

Peso súper welter: Vergil Ortiz Jr. (campeón) vs. Erickson Lubin – Evento principal, pelea por el título

Peso súper mediano: Darius Fulghum contra David Stevens

Peso mediano: Amari Jones contra Shady Gamhour

Peso pesado: Joshua Edwards contra Zeno Vooris

Peso crucero: Robin Safar contra Derick Miller Jr.

