¿Cuándo emitirá YouTube TV un crédito de 20 dólares para Disney, ABC y ESPN Blackout?

cuando el disney las redes eran primero tirado de youtube televisiónLa compañía de Internet dijo que si los canales no estuvieran disponibles durante “un período prolongado de tiempo”, ofrecería a los suscriptores un crédito de 20 dólares, y ahora esos créditos están a punto de llegar.

En un intento por apaciguar clientes descontentosYouTube comenzará a emitir a los clientes elegibles de YouTube TV un crédito de $20 a partir del domingo 9 de noviembre, si aún no hay un acuerdo con Disney para restaurar los canales. YouTube enviará a los suscriptores de YouTube TV un correo electrónico con instrucciones sobre cómo aplicar el crédito único de $20 a su próximo estado de cuenta. Todos los créditos se emitirán antes del miércoles 12 de noviembre.

Los suscriptores de YouTube TV no han podido mirar ESPN, abecedario estaciones locales y otras redes de Disney, ya que fueron eliminado de la alineación poco antes de la medianoche ET del 30 de octubre.

Si Disney acepta un trato, los canales se restablecerán “en cuestión de horas”, según YouTube, mucho antes del partido Eagles-Packers “Monday Night Football” de la NFL el 10 de noviembre, que se transmitirá tanto por ABC como por ESPN.

«Sabemos que los suscriptores están frustrados con la interrupción y seguimos instando a Disney a trabajar con nosotros de manera constructiva para llegar a un acuerdo justo que restablezca sus redes a YouTube TV lo antes posible», dijo YouTube. Respecto a las negociaciones, YouTube dijo: “En lugar de negociar de buena fe con nosotros para llegar a un acuerdo, Disney continúa recurriendo a su manual”.

YouTube TV, que está disponible sólo en EE. UU., cuesta $82,99 por mes para el plan de suscripción básico.

El desacuerdo se centra en el precio: Google afirma que Disney ha exigido un aumento de tarifas sin precedentes, mientras que Disney dice que el gigante tecnológico se ha estado «negando a pagar tarifas justas por nuestros canales».

El viernes, tres altos ejecutivos de Disney (los copresidentes de Disney Entertainment, Dana Walden y Alan Bergman, y el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro), enviaron un memorando al personal indicando que las dos partes aún no estaban cerca de llegar a una renovación del acuerdo. «¿Cuándo volverán ESPN y ABC al servicio? Nos gustaría poder darle esa respuesta hoy, pero desafortunadamente, nos dirigimos a otro fin de semana lleno de deportes sin un acuerdo», escribieron los ejecutivos.

Los altos mandos de Disney afirmaron que la compañía ha «ofrecido condiciones justas que están en línea con los más de 500 otros distribuidores que han renovado sus acuerdos desde el verano pasado, incluidos los principales distribuidores, que son mucho más grandes que YouTube TV». (En octubre, Disney alcanzó silenciosamente una renovación del acuerdo con Comcast). “A pesar de todo esto, YouTube TV continúa insistiendo en recibir términos preferenciales que están por debajo del mercado y ha hecho pocas concesiones”, dijeron Walden, Bergman y Pitaro en el memorando.