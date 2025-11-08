Mike Smith, estrella de ‘Trailer Park Boys’, acusado de agresión sexual

Mike Smith, quien interpretó a Bubbles en la serie de comedia clásica de culto «Chicos del parque de casas rodantes”, ha sido acusado de agresión sexual, según el Corporación Canadiense de Radiodifusión.

Según documentos presentados en el tribunal provincial de Nueva Escocia obtenidos por el medio, Smith fue acusado el 2 de octubre en relación con una presunta agresión que tuvo lugar en Dartmouth, Nueva Escocia, el 30 de diciembre de 2017.

El representante y el abogado de Smith no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

La productora Trailer Park Boys Inc. dijo a CBC en un comunicado que estaba «consciente de la acusación relativa a Mike Smith» y confirmó que se había «apartado» de su puesto como director general de la empresa.

«Reconocemos lo difícil que es una acusación de esta naturaleza para todos los involucrados», se lee en el comunicado. «Por respeto al proceso legal, no haremos más comentarios sobre el caso».

Smith formó un tercio del trío principal detrás de “Trailer Park Boys” junto a John Paul Tremblay y Robb Wells. El programa debutó por primera vez en 2001 y fue adquirido por Netflix en 2014. “Trailer Park Boys” tuvo 116 episodios y generó varias películas y series derivadas. El programa sigue a tres residentes problemáticos de un parque de casas rodantes, Julian (Tremblay), Bubbles (Smith) y Ricky (Wells), quienes inexplicablemente son el tema de un documental sobre sus vidas.

La producción de la temporada 13 de “Trailer Park Boys” concluyó recientemente en agosto. La decimotercera temporada, que se transmitirá en su servicio de transmisión TPB+ recientemente lanzado, se espera que debute en abril de 2026, coincidiendo con el 25 aniversario del programa.