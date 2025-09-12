Eagles nombró a Top Trade Partner para Browns $ 100 millones de estrellas

Para decir esquinero Adoree ‘Jackson Tuve un debut aproximado con el Filadelfia Eagles lo está poniendo suavemente.

Semana 1 contra el Dallas CowboysJackson fue atacado siete veces, permitiendo cinco atrapadas para 103 yardas. Fue golpeado mal en una huelga de 32 yardas de Dak Prescott a Cordero de CeedeeDibujó una bandera para la interferencia de pase y dejó que los receptores repetidamente conviertan las ganancias cortas en juegos de fragmentos al renunciar a la línea lateral.

Shamus Clancy de Bleeding Green Nation planteó una posibilidad interesante en la esquina para los Eagles y el coordinador defensivo Vic Fangio si las cosas no van bien en Cleveland: Denzel Ward.

«Es demasiado temprano en el año para ver qué equipos pueden querer separarse de los jugadores de calidad antes de la fecha límite de intercambio del 4 de noviembre, pero si alguien va a estar activo trabajando en el teléfono, será Howie Roseman». Clancy escribió el 11 de septiembre, agregando:

«¿Todos esperan que los Browns apestan como de costumbre y envían Barrio de Denzel aquí para una selección de tercera ronda?

Un vistazo a la carrera de Ward con los Cleveland Browns

Una ex selección general No. 4 para los Browns en 2018, Ward ha sido nombrado para cuatro Pro Bowls, incluidos viajes consecutivos en 2023-2024.

En 2024, lideró a la NFL en pases defendidos (19, un alto de carrera), que también termina con 49 tacleadas, dos intercepciones y un balón suelto forzado en 16 juegos.

Ha acumulado 96 pases defendidos y 17 intercepciones durante su carrera de ocho años, jugando en 96 juegos (93 aperturas). A los 28 años, todavía está en su mejor momento, y su pegajosa cobertura lo ha convertido en uno de los rincones más respetados de la liga.

Es probable que los Browns no quieran separarse de él, pero si su temporada se convierte en un incendio en el contenedor de basura, lo que podría, considerando su situación actual de QB, Trading Ward es una posibilidad definitiva.

Adoree ‘Jackson tuvo una áspera Semana 1

A pesar de su mal juego contra los Cowboys, el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, no está arrojando a Jackson a los Lobos.

«Obviamente, renunciamos a las tres unidades de puntuación al principio del juego, y es así, este es el mejor deporte de equipo que hay, por lo que dice: ‘Oye, esto sucedió debido a este jugador,’ No es realista en el juego del fútbol». Sirianni dijo cuando se le preguntó sobre el mal juego de Jackson.

«Pensé que tenía momentos en los que tenía buenos desafíos y obviamente también renunció a un par de jugadas. Nunca es, ‘Oye, esto sucedió por esto’. Nunca en este juego, nunca en este deporte, pero de nuevo, como todos en ese juego de fútbol, ​​tenías algunos aspectos positivos, tenías algunos negativos «.

¿Deberían los Philadelphia Eagles tratar de comerciar con los Cleveland Browns CB Denzel Ward?

Los números tendrían que trabajar para ambos equipos en un intercambio para Ward, quien firmó una extensión de $ 100.5 millones de cinco años Eso se extiende hasta 2027. Tiene un tope de $ 14 millones en 2025, pero ese número globaliza a $ 32 millones en 2026 y $ 30 millones en 2027. Esos números pueden cambiar, por supuesto, ya que Roseman es un maestro del límite salarial.

El historial de conmoción cerebral de Ward también debe ser parte de la evaluación y la discusión. Ha sufrido al menos seis conmociones cerebrales documentadas desde que ingresó a la liga, y eso es más que serio. Está bien al comienzo de la temporada 2025, pero cualquier conversación sobre un oficio tendría que incluir sus médicos.

En pocas palabras: los Eagles ya tienen una defensa de calibre de campeonato. Agregue Ward, y la secundaria se vuelve mucho más aterradora. Si Roseman quiere un jugador de chip azul más para Fangio, Ward podría ser todo.