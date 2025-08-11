





Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Todavía no ha decidido imponer gravámenes a China para comprar petróleo de Rusia, como los lazos de Washington con Beijing «afectan muchas cosas que no tienen nada que ver con la situación rusa», dijo el vicepresidente JD Vance, informó la agencia de noticias PTI.

«Bueno, el presidente dijo que lo está pensando, pero que no ha tomado ninguna decisión firme», dijo Vance el domingo, informó PTI.

Estaba respondiendo a una pregunta sobre Trump imponiendo aranceles significativos a países como India para comprar petróleo ruso y si Washington impondrá gravámenes similares a China ya que Beijing también compra Petróleo ruso.

«Obviamente, el problema de China es un poco más complicado porque nuestra relación con China, afecta muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la situación rusa», dijo Vance, informó PTI.

Agregó que Trump está «revisando sus opciones y, por supuesto, tomará esa decisión cuando decida», informó PTI.

Inicialmente, Estados Unidos había impuesto aranceles recíprocos del 25 por ciento a la India y Trump la semana pasada abofetearon otros gravámenes de 25 por ciento sobre Delhi por sus compras de petróleo ruso, llevando las tareas totales en India al 50 por ciento, entre las más altas impuestas por los Estados Unidos en cualquier país del mundo.

El servicio adicional del 25 por ciento entrará en vigencia a partir del 27 de agosto.

India criticó el movimiento como «injusto, injustificado e irracional».

«Es extremadamente desafortunado que los Estados Unidos elijan imponer aranceles adicionales a India«, dijo el Ministerio de Asuntos Externos en un comunicado en Delhi, y agregó que India tomará todas las acciones necesarias para proteger sus intereses nacionales.

Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promete nuevos pasos para abordar la falta de vivienda y el crimen en Washington, lo que lleva al alcalde de la ciudad a expresar las preocupaciones sobre el uso potencial de la Guardia Nacional para patrullar las calles en la capital de la nación.

Trump escribió en una publicación en las redes sociales que planeó un Casa blanca Conferencia de prensa a las 10 de la mañana del lunes para discutir sus planes para hacer que el Distrito de Columbia sea «más seguro y más hermoso de lo que nunca antes».

