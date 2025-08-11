El éxito de intercambio de los Blockbuster de los Lakers trae dos veces campeón

El Los Angeles Lakers Dejó la temporada 2024-25 con emociones mixtas. Hicieron su gran movimiento para Luka Doncic y prepararse para el futuro. Pero el aguijón de una derrota de los playoffs de primera ronda de cinco juegos ante los Timberwolves todavía persiste.

Desde entonces, la oficina principal ha hecho adiciones más pequeñas y calculadas. Veterano guardia Marcus Smart. Hombre grande Deandre Ayton. Ala versátil Jake Laravia. Todas las piezas sólidas. Pero para los fanáticos que esperan un swing a nivel de estrella en el mercado comercial, el verano se ha sentido más tranquilo de lo esperado.

Todavía hay tiempo. Y un campo de intercambio de Jacob grosero de pantalla plateada y rollo podría agregar tanto sentimiento como sustancia, trayendo Kentavious Caldwell-Pope De vuelta a Los Ángeles.

Los Lakers podrían reunirse con Caldwell-Pope

Idea de grosero envío Gabe Vincent y Glue maxi a Memphis a cambio de Caldwell-Pope. El veterano guardia 3 y D fue una parte clave del 2020 de los Lakers «Burbuja«Run del campeonato y desde entonces ha rebotado entre cuatro equipos diferentes.

«Los fanáticos de los Lakers han visto lo bien que KCP juega junto a las estrellas de primera mano», Rude escribió. «Incluso si su juego ha disminuido, sigue siendo un ala de 3 y D y nunca puedes tener demasiados de esos. Es una forma mucho más útil para los Lakers gastar su dinero que en Vincent y Kleber».

Desde la perspectiva de los Grizzlies, KCP tiene una opción de jugador para la próxima temporada, y cambiarlo por dos contratos que expiran podría ahorrar dinero a largo plazo. Para los Lakers, Vincent es más prescindible con la llegada de Smart, mientras que Kleber, un delantero de poder que apareció en un solo juego la temporada pasada debido a una lesión, también puede luchar durante minutos este año.

Probablemente la oficina principal espere antes de moverse

Mientras que una reunión de Caldwell-Pope podría tener sentido, los Lakers no aparecen en ninguna prisa. Uno El ejecutivo de la Conferencia Oeste cree La oficina principal está en «esperar y ver el modo«Con la lista actual.

«No han estado atacando el mercado comercial en ningún tramo de la imaginación». dijo el ejecutivo. «La mayoría de los equipos ahora están en una especie de modo de esperar y ver, e incluiría a los Lakers en eso. Quieren darle algo de tiempo antes de hacer un intercambio».

Vicente promedió solo 6.4 puntos por juego la temporada pasada pero sigue siendo una presencia veterana de confianza. Su $ 11.5 millones de salario para 2025-26 podría convertirlo en una pieza de comercio útil más adelante en el año.

Jarred Vanderbilt es otro nombre para ver. Ha marcado el alza defensiva pero tiene apareció en solo 91 juegos en más de dos temporadas en Los Ángeles.

Por ahora, la lista de los Lakers se ve establecida. Pero una cara familiar como Caldwell-Pope podría ser exactamente el tipo de impulso que convierte a un buen equipo en un contendiente.