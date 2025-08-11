Anugerahi Bintang Adipurna al presidente Boluarte, Prabowo cree que la cooperación de Ri-Pu es cada vez más productiva

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, otorgó las estrellas del republicano Indonesia Adipurna, al presidente PerúDina Boluarte durante su visita al Palacio Merdeka el lunes 11 de agosto de 2025.

Se sabe que, en noviembre de 2024, Prabowo también recibió la señal más alta de Perú, la Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú.

Reunión del presidente Prabowo con la presidenta del Perú Dina Erlina Boluarte Zegararra

«Hoy estoy muy feliz de poder conocer a la noble presidenta Dina Boluarte en Yakarta. Después de nuestra última reunión en noviembre de 2024, cuando Su Majestad se convirtió en el anfitrión de la Cumbre APEC e hice una visita estatal a Perú», dijo Prabowo en una conferencia de prensa con el presidente Boluarte.

Consideró que esta vez la visita del presidente Boluarte a Indonesia se consideró histórica porque coincidió con 50 años de relación. diplomático Indonesia – Perú el 12 de agosto de 2025.

Prabowo dijo que esta fue la primera visita del presidente Perú a Indonesia desde que se abrieron las relaciones diplomáticas en 1975.

Los dos países emitieron una declaración conjunta para conmemorar los 50 años de cooperación y acordaron fortalecer la colaboración en varios campos, incluida la erradicación del comercio ilegal de narcóticos, seguridad alimentaria, minería, transición energética, pesca y defensa.

Prabowo también enfatizó que Indonesia está lista para apoyar la asociación ASEAN -PERU, apreciar el liderazgo de Perú en la Cumbre APEC 2024 y apreciar el apoyo de Perú a la independencia palestina y las soluciones de dos países.

«Creemos que en el futuro trabajaremos cada vez más juntos productivamente», concluyó.