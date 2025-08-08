Uttarakhand: 65 más rescatados de la inundación Uttarkashi







Operaciones de rescate en las inundaciones repentinas de Uttarakhand Distrito de Uttarkashi Ganó impulso el jueves, con 65 personas varadas trasladadas en avión a Matli, dijeron las autoridades.

Se han organizado autobuses para enviarlos a sus respectivos destinos, dijeron.

Los esfuerzos también se intensificaron para el equipo avanzado de transporte aéreo a la aldea del Himalaya de Dharali para acelerar la búsqueda de aquellos atrapados debajo de los escombros, dijeron.

Si bien no había una palabra oficial sobre cuántas personas faltaban, los lugareños afirmaron que cientos de personas podrían ser enterrados bajo los escombros. Once Personal del ejército Desde un campamento cercano en Harsil se encuentran entre los desaparecidos.

El primer ministro Pushkar Singh Dhami, que acampa en Uttarkashi para monitorear las operaciones de rescate, interactuó con algunos de los rescatados en los autobuses.

NDRF, SDRF, ITBP, la policía y otras agencias relacionadas están involucradas en el alivio y operaciones de rescate. SDRF IG Arun Mohan Joshi dijo: «Nuestra prioridad hoy es el equipo avanzado de transporte aéreo al lugar. Nuestros equipos que vienen con equipos avanzados el miércoles se mantuvieron debido a las carreteras bloqueadas».

11

No. de hombres del ejército que faltan en inundaciones

