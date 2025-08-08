Se sospecha que 2 miembros del DPR reciben dinero de corrupción de BI-OJK RP28.38 mil millones

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) sospeche dos sospechosos y miembros DPR RI a saber, Heri Gunawan (HG) y Satori (ST) recibieron RP28.38 mil millones del caso de la RSE Banco Indonesia (Bi) y la autoridad de servicios financieros (Ojk).

Leer también: KPK investiga el flujo de dinero de corrupción de BI-OJK a la mayoría de los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI



Asistencia interina de la acción y ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu explicó que los dos sospechosos recibieron decenas de miles de millones de rupias después de solicitar asistencia de fondos sociales (RSE) a BI y OJK a través de la fundación formada.



Ilustración: Investigadores de KPK cuando se publican evidencia de casos de corrupción

Leer también: El modo de dos miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI recibió miles de millones de dinero de CSR Bi-Ojk utilizando una base



«En el período 2021-2023, las fundaciones administradas por HG y ST han recibido dinero de la Comisión de Representantes de la Comisión XI, pero no realizaron actividades sociales como se requiere en la propuesta de solicitar asistencia de financiación social», dijo ASEP en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves (7/8).

ASEP explicó además que Heri Gunawan recibió Rp15.86 mil millones con detalles de Rp6.26 mil millones de BI a través del Programa Social Bank Indonesia (PSBI), RP7.64 mil millones de la OJK a través del programa Servicios de Extensión de Servicios Financieros (PJK) y RP1.94 mil millones de otros socios de trabajo de la Comisión XI de RM RM RM.

Leer también: El KPK explorará el flujo de fondos de 2 sospechosos de RSE de Bi-Ojk a los partidos políticos



La cantidad de dinero se transfirió a las cuatro fundaciones administradas por la Casa Aspiracional de HG.

Mientras que Satori recibió RP12.52 mil millones con detalles de Rp6.3 mil millones de PSBI, Rp5.14 mil millones de CHD y RP1.04 mil millones de otros socios de trabajo de la Comisión XI de la Comisión RI de DPR, que luego se transfirieron a las ocho fundaciones administradas por el St St.

Actualmente, el KPK todavía está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos para el Programa de Responsabilidad Social Corporativa o la RSE de Indonesia de Indonesia o una supuesta corrupción en el uso de fondos del Programa Social de Indonesia Bank (PSBI) e instructores de servicios financieros (PJK) en 2020-2023.

El caso comenzó con un informe sobre los resultados del Centro de Informes y Análisis de Análisis (LHA) para las transacciones financieras (PPATK) y las quejas públicas. El KPK ha estado realizando una investigación general desde diciembre de 2024.

Los investigadores de KPK han registrado dos ubicaciones sospechosas de almacenar evidencia relacionada con el caso.

Las dos ubicaciones son el Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, Central Yakarta, que se registró el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros fue buscada el 19 de diciembre de 2024.

El KPK el 7 de agosto de 2025, nombraron miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para 2019-2024 Satori (ST) y Heri Gunawan (HG) como sospechosos en el caso. En cuanto a que actualmente son miembros del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029. (Hormiga)