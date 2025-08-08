Chiangma Property lanza el principal proyecto de vivienda ‘The Wonosari’, residencia moderna con precios que comienzan 300 millones

VIVA – Tener un hogar privado ya no es solo un sueño, sino una gran necesidad para construir un futuro estable, especialmente para las familias jóvenes que comienzan a vivir juntas. Sin embargo, los desafíos como el aumento de los precios de las propiedades y las opciones residenciales limitadas de acuerdo con el presupuesto son a menudo obstáculos para realizar estos sueños.

Responda estas necesidades, Propiedad de chiangma—El nuevo desarrollador inmobiliario que viene con un espíritu de construcción de un futuro mejor: el presidente presenta su primer proyecto, el Wonosari. Ubicado en Tanjung Morawa, Deli Serdang – North Sumatra, este proyecto ofrece Residencia moderna que está diseñado atentamente para crear un ambiente de vida seguro, cómodo y decente para las familias jóvenes que desean crecer y desarrollarse juntas.

«Creemos que la casa no es solo un lugar para vivir, sino espacio para que las familias crezcan, creen unión y organicen el futuro. A través de nuestro primer proyecto, Wonosari, Propiedad de chiangma Comprometerse a presentar residencias asequibles y diseñadas atentamente para responder a las necesidades de las familias jóvenes para un entorno seguro, cómodo y decente para crecer juntos «, dijo Mujianto Sutanto, CEO y fundador de Chiangma Property.

Por qué El wonosari Digno de su primera elección residencial? Aquí hay seis razones principales que hacen de este proyecto la solución ideal para las familias jóvenes:

1. Prices asequibles e cuotas de hipotecas ligeras

Con precios que comienzan desde 300 millones, el Wonosari ofrece residencias de calidad que pueden ser propiedad de un esquema de crédito de propiedad de la vivienda (KPR). Las cuotas asequibles a partir de Rp2 millones por mes, los pagos de luz ligera comienzan al 10%, así como el proceso de presentación que acompaña directamente por el equipo de desarrollo, lo que hace que la primera propiedad de la vivienda sea más fácil, más práctica y puede ser contactada por familias jóvenes.

2. Ubicación estratégica en áreas en desarrollo

El Wonosari se encuentra en un área de crecimiento, con fácil acceso a varias instalaciones públicas y actividades de los residentes. Su ubicación estratégica también está directamente conectada a la ruta de transporte principal, lo que respalda la movilidad suave de la movilidad diaria de los ocupantes.

3. Promoción atractiva: descuentos de hasta 50 millones y premios directos

Obtenga descuentos de hasta 50 millones de rupias y premios directos en forma de bloqueo de puertas inteligentes y comprobantes de compras de RP1 millones, y obtenga premios adicionales para productos electrónicos (TV, refrigerador o lavadora) (seleccione uno). Esta promoción es exclusiva solo para los primeros 8 compradores.

4. Diseño moderno, funcional y cómodo

Cada unidad está diseñada con una planificación espacial eficiente e iluminación natural máxima. Tipo de casa de 1 corray, área terrestre de 65 m² y edificio de 45 m², equipado con 2 dormitorios, 1 baño, sala de estar, cocina y cochera, ideal para familias jóvenes que desean vivir en residencias prácticas pero cómodas.

5. Completa y lista para vivir la legalidad

Todas las unidades tienen legalidad oficial y se pueden actualizar al Certificado de Propiedad (SHM). La unidad se prepara en una condición de preparación, para que el proceso de entrega pueda funcionar rápido y seguro.

6. Potencial inversión interesante en Sumatra del Norte

Como región con rápido crecimiento económico, los Wonosari tienen el potencial de aumentar el valor de la propiedad a largo plazo. El Wonosari es una opción inteligente, tanto para estar habitada como utilizada como un activo de inversión.

Con la presencia de los Wonosari, la propiedad de Chiangma espera ser parte del viaje de las familias jóvenes en la construcción de una vida mejor. No solo presentar una residencia decente, sino que crea un lugar donde cada familia puede crecer, desarrollar y construir un futuro mejor.

Para obtener más información sobre «The Wonosari», visite www.chiangmaproperty.co.id O comuníquese con el equipo de marketing en WhatsApp Oficial 081918210398.