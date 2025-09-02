John sale, Martin sigue siendo escritor

Los por favor no destruyen a los niños se están dividiendo en «Saturday Night Live. «

Ben Marshallquien constituye un tercio del trío de comedia responsable de varios cortos digitales virales «SNL» en las últimas cuatro temporadas, fue uno de Cinco nuevas incorporaciones al elenco destacado anunciado el martes. Después de la noticia de su promoción, Variedad Aprendí que mientras Martin Herlihy permanecerá en el personal de escritura, John Higgins ha salido de la serie.

Marshall, Higgins y Herlihy están actualmente de gira juntos, y continuarán trabajando juntos en proyectos fuera de «Saturday Night Live».

