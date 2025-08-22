Una motocicleta Ducati Noel confiscada por el KPK no tiene documentos completos

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Establecer wamenaker Immanuel Ebenezer o noel como sospechar caso extorsión Aranceles de certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Leer también: Usando prisioneros de KPK-tangan en esposado, viceministro de Immanuel Ebenezer llorando



En ese caso, el KPK logró confiscar varios activos de vehículos de cuatro ruedas y vehículos de dos ruedas a algo de efectivo.

«Asegurar la evidencia que supuestamente está relacionada o que es el resultado de este delito penal, a saber, una unidad de vehículos de dos ruedas asegurada del IEG (Noel)», dijo Setyo en una conferencia de prensa en el edificio KPK, Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

Leer también: Immanuel Ebenezer niega hacer extorsión: ¡no hagas una narrativa que me cargue!





Ducati Motorbike confiscada por el KPK en Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Setyo explicó que un deporte de motor de la marca Immanuel Ebenezer Ducati era un Scrambler de Ducati azul con el número de placa B 4225 SUQ.

Leer también: La impactante confesión de Lisa Mariana, recibiendo el flujo de fondos de Ridwan Kamil con respecto al caso de corrupción de BJB



Sin embargo, dijo que las placas de números utilizadas por Noel en la moto eran alias falsos abultados. Setyo aseguró que los resultados de la inspección de motocicletas de lujo de Noel no tenían documentos oficiales.

«El documento aún no existe. Comprado fuera de la carretera, si no me equivoco a partir de abril, se ha comprado, pero hasta ahora la campana se lleva a cabo en el proceso de obtener BPKP y STNK», dijo.

Setyo sospechaba que Noel no fue atendido deliberadamente para que las autoridades no conocieran la propiedad de la moto de lujo Ducati. Por lo tanto, se instalan placas falsas para cubrirlo.

«Esto indica que no se conoce primero y luego se instala una placa vacía que no sabe dónde se obtiene», concluyó.



Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

Los 11 sospechosos establecidos por el KPK incluyen:

1. Irvian Bobby Mahendro ASA Coordinador de la Institución y Persal K3 de 2022-2025.

2. Gerry Aditya Herwanto Putra como coordinador de la prueba y evaluación de las competencias de seguridad laboral en 2022-presente.

3. Subhan como DIT -Safety Sub -Coordinator DIT. Bina K3 Año 2020-2025.

4. Anitasari Kusumawati como sub-coordinador de personal de asociación y salud ocupacional en 2020 presente

5. Immanuel Ebenezer Gerungan como Viceministro de Manpower de la República de Indonesia en 2024-2029.

6. Fahrurozi como Director General de Binwasnaker y K3 en marzo de 2025 presente

7. Hery Sutanto como Director de Desarrollo Institucional en 2021-Februario de 2025.

8. El Carteda es un subcoordinador

9. Supriadi como coordinador

10. Temurila como Pt Kem Indonesia

11. Miki Mahfud como Pt Kem Indonesia

Posteriormente, el KPK detuvo al sospechoso durante los primeros 20 días del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Ramas Rojo y Blanco Rojo y Blanco (Centro de Detención).

Por sus acciones, los sospechosos fueron arrestados Artículo 12 Carta (e) y/o Artículo 12B de la Ley N ° 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la Ley No. 20 de 2001 Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal Jo Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1.