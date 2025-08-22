Revelado, la causa de Kluivert no llamó a Ivar Jenner al equipo nacional indonesio

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivertha anunciado que 27 jugadores llamaron a la agenda de la jornada de la FIFA en septiembre de 2025.

El equipo de Garuda está programado para enfrentar dos partidos de prueba, cada uno contra Kuwait el 5 de septiembre y Líbano el 8 de septiembre en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Varios jugadores principales como Kevin Diks, Calvin Verdonk y Jay Idzes todavía tienen un lugar en el equipo. Sin embargo, también hay algunos nombres que deben estar ausentes. Ole Romeny y Maarten Paes no fueron llamados porque resultaron heridos, temporalmente Ivar Jenner Tampoco se incluye en la lista de opciones de Kluivert.

Poco después del anuncio, Jenner dio una explicación a través de sus redes sociales personales. El centrocampista del FC Utrecht reveló que todavía estaba en problemas con las lesiones. «Todavía sufriendo una lesión, pero mejora y volverá lo antes posible», escribió Jenner.

En la actualidad, Jenner decidió centrarse en la recuperación para poder regresar de inmediato para actuar con Utrecht esta temporada. Espera recuperarse por completo y regresar al uniforme rojo y blanco en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026, que se celebrarán en octubre.

