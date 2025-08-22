7.5 Magnitude El terremoto se sacude el Atlántico Sur del Atlántico, el Asesoramiento de Tsunami emitido







Una magnitud preliminar importante 7.5 terremoto Golpeó en el Océano Atlántico Sur el jueves por la noche, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades chilenas a emitir un aviso para un tsunami potencial a lo largo de partes de la Antártida.

No se declararon inmediatamente órdenes de evacuación para Chile o Argentina, los dos países más cercanos al terremoto.

El temblor ocurrió a las 11:16 pm hora local en Argentina a unos 710 kilómetros al sureste de Ushuaia, Argentina, en el pasaje de Drake, según el A NOSOTROS. Servicio Geológico. El terremoto tenía una profundidad preliminar de 10.8 kilómetros.

El Pasaje de Drake conecta los océanos del Atlántico Sur y el Pacífico Sur entre el extremo sur de América del Sur y la Península Antártica.

Aunque menos propenso al terremoto que otros tramos de la costa de Chile, el Pasaje de Drake se extiende a una zona sísmica y geológica altamente activa.

El área es muy remota y no hubo informes inmediatos de daño o bajas.

