KPK llama a Nadiem y Yaqut este jueves

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Llamar al ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología Nadiem Anwar Makarim, así como al ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumas, el jueves (7/8/2025). La citación está relacionada con dos presuntas investigaciones de corrupción de diferentes, a saber, en el Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Religión.

«Hay una solicitud de información de varios funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, en la construcción de Juang, Yakarta, miércoles (6/8/2025).

Fitroh agregó, luego la investigación relacionada con la implementación de Hajj 2023-2024 estaba en proceso de investigación, y también había una solicitud de información a varias partes que se consideraba que eran conscientes de la supuesta corrupción allí.

En este caso, Nadiem fue convocado relacionado con la supuesta corrupción de la adquisición de los servicios de Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura, mientras que Yaqut estaba relacionado con la investigación de la supuesta corrupción en la cuota especial Hajj en 2023-2024.

El abogado de Nadiem, Mohamad Ali Nurdin, se aseguró de que su cliente estuviera presente para cumplir con la citación del investigador.

«Bismillah estuvo presente. Me acompañé», dijo cuando se confirmó en Yakarta, el miércoles (6/8).

Mientras tanto, hasta el jueves por la mañana, no ha habido una declaración oficial de Yaqut sobre su presencia en el KPK Red and White Building, Yakarta (7/8/2025).