Red Hot Chili Peppers ambienta el documental de Netflix

Netflix da vida a su catálogo de documentales con una nueva película sobre el Chiles rojos picantesSu estreno está previsto para el 20 de marzo.

Dirigida por Ben Feldman (“Bug Out”, “Rich & Shameless”), “The Rise of the Red Hot Chili Peppers” examina los valientes años de formación de la banda de Los Ángeles y la influencia del guitarrista original Hillel Slovak, quien murió en 1988. La película presenta entrevistas con los compañeros de banda Flea y Anthony Kiedis, así como con otras personas cercanas a Slovak, quienes discuten la evolución temprana de la banda y el profundo vínculo de su amistad de la infancia.

La película brindará una visión íntima y poco común de la fuerza de la música rock detrás de canciones como “Under the Bridge” y “Californication”. Con una carrera que abarca más de 40 años, Red Hot Chili Peppers se ha convertido en una de las bandas más vendidas de la historia, con más de 120 millones de discos en todo el mundo.

Producida por Asta Entertainment, Submarine Entertainment y Polygram Entertainment, “The Rise of the Red Hot Chili Peppers” se proyectó en secreto en el Festival de Cine de Cannes el año pasado mientras se vendía silenciosamente a los compradores. Luego, el documental tuvo proyecciones solo por invitación en Los Ángeles y Nueva York antes de aterrizar en Netflix.

«Es un verdadero honor asociarnos con Netflix para llevar ‘El ascenso de los Red Hot Chili Peppers’ a una audiencia global. En el fondo, esta es una historia profundamente identificable, sobre las amistades que dan forma a nuestras identidades y el poder duradero de los vínculos forjados en la adolescencia», dijo Feldman en un comunicado. «Lo que es menos identificable, por supuesto, es que aquí esos amigos crearon una de las mejores bandas de rock de la historia. Estoy profundamente agradecido a la banda y a la familia de Hillel por su confianza y generosidad, y a Netflix por ayudar a llevar esta historia al escenario mundial».

Marc D’Agostino es el productor y John Tarquinio es el editor. Los productores ejecutivos incluyen a Dan Braun, Josh Braun, David Blackman, James Slovak y Feldman.

Vea una imagen fija del documental a continuación.