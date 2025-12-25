El día de Navidad, Prabowo acompañado de Didiet y Bahlil visitó la residencia oficial del Jefe de la Policía Nacional.

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto visitó residencia oficial Jefe de la Policía Nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo en Jalan Kertanegara, Yakarta, asistirá a la jornada de puertas abiertas de Hari Natal 2025, jueves 25 de diciembre de 2025.

Prabowo llegó a la residencia oficial del jefe de policía a las 15.45 horas, acompañado por su hijo Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo y varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco.

Luego, aproximadamente una hora más tarde, concretamente a las 16.40 horas, se vio al presidente saliendo de la residencia del jefe de la Policía Nacional acompañado por el dueño de la casa, el general Pol. Listyo Sigit y el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia.

En el patio delantero de la residencia oficial del Jefe de la Policía Nacional, el Presidente Prabowo saludó al Jefe de la Policía Nacional y luego saludó con la mano a varios periodistas que se encontraban frente a la residencia del Jefe de la Policía Nacional.

Después de eso, el presidente Prabowo subió inmediatamente al coche presidencial de Maung Garuda y salió de la residencia oficial del jefe de la policía nacional.

Para celebrar el día de Navidad de 2025, el presidente Prabowo invita a todo el pueblo indonesio a orar por sus compatriotas y hermanos que están pasando dificultades, especialmente por las víctimas de desastres en varios distritos/ciudades de Sumatra.

«Mis compatriotas y hermanos, todos cristianos a quienes respeto. Yo, Prabowo Subianto, Presidente de la República de Indonesia, en nombre del gobierno y en el mío propio, deseo a todos los cristianos de nuestro país y dondequiera que estén una Feliz Navidad. Que la paz de la Navidad traiga amor, bendiciones de esperanza y fortaleza a todos nosotros», dijo el presidente Prabowo.

«Esperemos que nuestros hermanos y hermanas en estos lugares (los afectados por el desastre, ndr.) reciban protección del Todopoderoso y su sufrimiento sea aliviado. Además, sigamos trabajando duro para superar las dificultades que enfrentan nuestros hermanos», continuó el Presidente.

En las mismas declaraciones, el Presidente continuó afirmando que las celebraciones navideñas deben ser un impulso para fortalecer la unidad nacional, profundizar la solidaridad social y fortalecer el espíritu de cooperación mutua en medio de la diversidad nacional.

Finalmente, el presidente Prabowo reiteró sus oraciones y esperanzas para todos los cristianos y la nación indonesia.

«Una vez más, en nombre del gobierno y de los individuos, les deseo una feliz Navidad a todos los cristianos del país. Que la paz y la esperanza navideña estén con todos ustedes, y que Dios Todopoderoso proteja siempre a toda la nación indonesia», dijo el presidente. (hormiga)