Un digno spin-off de ‘Sangre Azul’

Los Reagan, o al menos un puñado de ellos, regresan a CBS en el nuevo «sangre azul» escindir, «Boston Azul.” Desarrollada por Brandon Sonnier y Brandon Margolis junto con los creadores de “Blue Bloods” Robin Green y Mitchell Burgess, la serie ambientada en Boston sigue al ex detective de la policía de Nueva York Danny Reagan (Donnie Wahlberg), quien decide ocupar un puesto en el Departamento de Policía de Boston en un esfuerzo por formar una relación más estrecha con su hijo, el policía patrullero, Sean (Mika Amonsen). Aunque el nombre de los Reagan ocupa un lugar preponderante en la Gran Manzana, en The Hub, son los Silver quienes son la realeza policial. Formando una amistad improbable con su nueva pareja, Lena Silver (Sonequa Martín-Verde), Danny decide ver qué tiene Boston para ofrecer. Un procedimiento policial reflexivo y de buen ritmo, “Boston Blue” expande el universo de “Blue Bloods” a una nueva ciudad, sin perder la esencia del original.

“Boston Blue” comienza en una velada sencilla en la ciudad de Nueva Inglaterra. Dos veinteañeros, Sean y su mejor amigo Jonah Silver (Marcus Scribner), están de paseo. Mientras conversan con un par de mujeres jóvenes, ven un edificio en llamas en la distancia. A pesar de haber salido recién de la academia de policía, los novatos corren hacia el fuego, desesperados por ayuda. Desafortunadamente, rápidamente se hace evidente que estos dos están muy por encima de sus posibilidades. Una mujer en el local ya está muerta, y no es por el incendio. Además, Sean resulta gravemente herido en la misión de rescate y lo colocan en un coma inducido médicamente para recuperarse.

A unas 200 millas al sur de Nueva York, Danny se entera de que Sean había resultado herido e inmediatamente sale corriendo a Boston. Danny, que nunca se queda de brazos cruzados, agarra su escudo de la policía de Nueva York y se abre camino con una excavadora hasta la escena del crimen. Lo que no espera es entrar en el territorio de la detective de Boston Lena Silver. Aunque Lena se muestra reacia al principio, cuando la pareja se da cuenta de la conexión entre su hermano menor Jonah y el hijo de Danny, Sean, se unen para investigar quién mató a la mujer e inició el incendio en un intento de cubrir sus huellas.

“Boston Blue” tiene enormes zapatos que llenar, considerando los 14 años de “Blue Bloods”. Sin embargo, en los episodios proyectados (los críticos recibieron dos para revisar), está claro que este nuevo programa tiene la base para llegar hasta el final. Al igual que Danny, Lena también tiene familiares en las altas esferas. Su madre, Mae (Gloria Reuben), es fiscal de distrito de Boston y su hermanastra, Sarah (Maggie Lawson), es superintendente del BPD. Completando la familia Silver está el padre de Mae, el reverendo Edwin Peters (Ernie Hudson), un líder muy respetado en la comunidad.

Si bien los crímenes abundan en los dramas policiales de las cadenas, en los primeros episodios de la serie, Lena, Danny y los Silver enfrentan problemas que abordan problemas de la vida real. En el piloto, un software de reconocimiento facial, que injustamente apunta a personas negras y de color, crea un problema para su investigación. Luego, en el episodio 2, “Compañeros de equipo”, Sarah lucha por equilibrar su papel de líder con su relación personal con un compañero policía. Los casos parecen estar basados ​​en la vida real y tienen una textura que va más allá de los hechos básicos, el motivo y el perpetrador.

“Boston Blue” se basa en casos semanales en los que se sumergen Lena y Danny o Sean y Jonah. Aún así, a medida que los Reagan y los Silver se interconecten más y Danny comience a explorar Boston, será intrigante ver cómo evoluciona el programa y si podría llegar a ser tan querido como el programa original. Por ahora, en medio de un puñado de casos intrigantes y dinámicas familiares variadas y complejas, especialmente cuando aparecen rostros familiares como Erin Reagan de Bridget Moynahan, los fanáticos de “Blue Bloods” que aún se recuperan de la cancelación de la serie pueden encontrar algo de consuelo.

En general, “Boston Blue” es un procedimiento policial sólido. Aunque hay una gran cantidad de caras nuevas, con Wahlberg al mando y la familia Reagan en la distancia haciendo espacio para los Silver, es un spin-off digno que sin duda hará que los espectadores se acerquen a las próximas temporadas.

“Boston Blue” se estrena el 17 de octubre en CBS y los nuevos episodios se lanzan semanalmente los viernes.