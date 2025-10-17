La criptoindustria se considera un nuevo motor económico que puede crear 1,22 millones de puestos de trabajo en Indonesia

Jacarta – La industria de la criptografía muestra cada vez más su contribución a la economía. Los últimos datos muestran que se prevé que la industria de activos digitales absorba 1,22 millones de trabajadores y aporte hasta 260 billones de IDR al Producto Interno Bruto (PDB).

En 2024, el comercio de criptoactivos en Indonesia aportará 70,04 billones de IDR y creará más de 333 mil empleo nuevo. Estos datos muestran que el ecosistema criptográfico de Indonesia continúa desarrollándose y es capaz de convertirse en uno de los motores del crecimiento económico digital nacional.

El último estudio del Instituto de Investigación Económica y Comunitaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Indonesia (LPEM FEB UI) muestra que la industria de la criptografía tiene el potencial de absorber más trabajadores. Al menos la industria de activos digitales abrirá hasta 1,22 millones de nuevos puestos de trabajo.

También se calcula que la contribución al PIB aumentará entre un 0,86 por ciento y un 1,18 por ciento o entre 189,46 y 260,36 billones de IDR. Este logro se logrará si los ingresos provenientes del comercio de criptoactivos se canalizan nuevamente hacia el sector real a través del consumo y la inversión internos.



Vicepresidente de INDODAX, Antony Kusuma

El vicepresidente de Indodax, Antony Kusuma, acogió con satisfacción la investigación y enfatizó que el crecimiento de la criptoindustria no es sólo el número de transacciones, sino una oportunidad real para fortalecer la economía digital de Indonesia. También se refirió a la importancia de desarrollar un ecosistema criptográfico saludable y seguro para la sociedad.

«La criptoindustria ofrece espacio para la innovación, el trabajo digital y una contribución significativa al PIB si se gestiona adecuadamente», dijo Antony, citado en su declaración oficial, el viernes 17 de octubre de 2025.

Antony enfatizó la importancia de equilibrar la regulación y la innovación. Uno de ellos es actualizar las regulaciones publicitarias para las plataformas con licencia para que se mantenga la educación pública y la transparencia y al mismo tiempo se fomente el uso de plataformas legales.

«Las regulaciones apropiadas crearán un clima industrial competitivo y seguro y fomentarán una amplia participación de la comunidad», dijo Anthony.

Según él, hay efecto multiplicador que impulse el crecimiento de otros sectores reales. Con el aumento de las transacciones digitales, las plataformas criptográficas legales como Indodax se han vuelto importantes como puente para que los inversores participen de forma segura en este ecosistema.

«Debemos ver esta industria como una oportunidad estratégica para construir un ecosistema económico digital inclusivo, fomentar la adopción de tecnología y abrir oportunidades laborales para la generación joven de Indonesia», afirmó.