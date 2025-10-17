No habrá aumento en el impuesto especial sobre los cigarrillos el próximo año, industria tabacalera: gracias, señor Purbaya

Jacarta – Decisión del gobierno de no aumentar las tarifas impuesto especial sobre los productos del tabaco (CHT) en 2026 fue acogido positivamente por varias asociaciones de la industria tabacalera.

Dos organizaciones, la Asociación de Fabricantes de Cigarrillos de Indonesia (Gappri) y la Asociación de Productores de Cigarrillos Blancos de Indonesia (Gaprindo), están unidas para brindar apoyo a políticas que se considera que brindan espacio para la recuperación de la industria nacional de productos de tabaco (IHT).

El Secretario General de Gappri, Willem Petrus Riwu, mencionó la decisión del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa refleja una comunicación saludable entre el gobierno y los actores de la industria.

«Actualmente está bien, el Ministro de Finanzas y la Industria parecen estar en armonía en los esfuerzos conjuntos de protección», dijo Willem en una declaración escrita el jueves 16 de octubre de 2025.

Según Willem, una relación abierta entre los reguladores y los actores de la industria es un paso importante para crear políticas justas y sostenibles, especialmente en medio de los desafíos económicos que aún se sienten en el sector tabacalero.

Además, el presidente general de Gaprindo, Benny Wachjudi, también expresó su agradecimiento por esta política. Dijo que la decisión del gobierno de no aumentar los impuestos especiales y los precios de venta minorista (HJE) en 2026 estaba en línea con las aspiraciones de la industria que había propuesto durante mucho tiempo una moratoria sobre los tipos de impuestos especiales durante al menos los próximos tres años.

«Realmente apreciamos lo que dijo el Sr. Purbaya de que no habrá aumento de los impuestos especiales ni del HJE. Esto está en consonancia con nuestra carta al Ministro de Finanzas solicitando una moratoria sobre los aumentos. impuesto a los cigarrillos«, explicó Benny.

Según él, la moratoria no es sólo una política fiscal, sino una forma de protección del ecosistema. industria tabacalera de la gran amenaza llamada cigarrillos ilegales.

Benny enfatizó que aumentar las tasas de impuestos especiales con demasiada frecuencia tiene el potencial de abrir una brecha para que los cigarrillos ilegales dominen el mercado.

«Si los impuestos especiales siguen aumentando, siempre saldremos perdiendo frente a los cigarrillos ilegales. No pagan impuestos especiales, no pagan impuestos del IVA y no pagan impuestos locales», subrayó.

Cree que las políticas estables ayudarán a mantener el equilibrio del mercado, fomentarán el cumplimiento y suprimirán la circulación de cigarrillos libres de impuestos especiales, que son perjudiciales para el país.