Última lista de precios de Mini Cooper de octubre de 2025, el más barato de 1,15 mil millones de IDR

VIVA Automotriz – mini cooper sigue siendo un icono de estilo de vida atemporal. Aunque está clasificado como un coche premium procedente de Inglaterra, el interés por él en Indonesia nunca ha disminuido. Desde las variantes de gasolina hasta las eléctricas, todos los modelos Mini siguen teniendo fieles seguidores que priorizan el diseño clásico y la típica sensación de conducción de un kart.

Este mes, Mini Indonesia ofrece 14 tipos que se dividen en varios modelos. Ver VIVA Otomotif en su sitio web oficial, domingo 19 de octubre de 2025, en todas partes precio Lo siguiente se aplica al estado en carretera en Yakarta, incluye impuestos y tarifas administrativas para vehículos nuevos para que los compradores puedan llevárselos a casa inmediatamente si la unidad está disponible.

Para el modelo eléctrico, el Mini Cooper SE tiene ahora un precio de 1.159.000.000 IDR, lo que lo convierte en uno de los coches eléctricos premium más baratos de su clase. Mientras tanto, el Mini Aceman SE (totalmente eléctrico), que se lanzó hace unos meses, se vende por 1.213.000.000 IDR. El modelo de SUV eléctrico más grande, el Mini Countryman SE ALL4 (totalmente eléctrico), tiene un precio de 1.472.000.000 IDR.

Para los amantes de las altas prestaciones, la variante John Cooper Works (JCW) sigue siendo la favorita. El Mini John Cooper Works (eléctrico) se vende por 1.283.000.000 IDR, mientras que la versión normal de gasolina del Mini John Cooper Works tiene un precio de 1.291.000.000 IDR.

La variante más potente y exclusiva de la gama Mini actualmente es el Mini John Cooper Works Countryman ALL4 con un precio de 1.669.000.000 IDR. Este modelo combina una gran potencia con capacidad de tracción en las cuatro ruedas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes desean tanto el rendimiento como la comodidad de un SUV de lujo.

Para aquellos que buscan una combinación de estilo y diversión al aire libre, Mini también ofrece varias opciones Cabrio. El Mini Cooper Cabrio se vende por 1.258.000.000 IDR, mientras que la versión S con más potencia tiene un precio de 1.280.000.000 IDR. Si desea un rendimiento extremo, el Mini John Cooper Works Cabrio puede tener un precio de 1.386.000.000 IDR.

Mientras tanto, en el segmento de los hatchbacks de cinco puertas, el Mini Cooper S de 5 puertas se comercializa a un precio de 1.213.000.000 IDR. El Mini Cooper S de tres puertas está ligeramente por debajo con un precio de 1.173.000.000 IDR.

Mini también presenta dos variantes del Countryman con motores de gasolina: el Mini Countryman C con un precio de 1.214.000.000 IDR y el Mini Countryman S ALL4 con un precio de 1.492.000.000 IDR.