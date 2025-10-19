La diva se convierte en atleta, Krisdayanti gana la plata en el Campeonato Mundial de Wushu 2025

VIVA – Cantante y miembro de la RPD RI para el período 2019-2024, Krisdayantirobó la atención del público internacional. No por su voz de oro ni por sus logros políticos, sino por sus extraordinarios logros en el mundo del deporte.

Krisdayanti entregó con éxito una medalla de plata para Indonesia en el Campeonato Mundial Wushu China 2025. A los 50 años, diva El pop indonesio se mostró encantador en el evento femenino individual de arma de abanico plegable (shanzi) para la categoría de 40 a 59 años.

«Segundo puesto para el grupo E de armas shanzi individual femenino», escribió KD en su cuenta personal de Instagram, mientras mostraba la medalla de plata que acababa de ganar.

En el prestigioso evento que tuvo lugar atleta De estos distintos países, Krisdayanti se unió a otros 10 atletas indonesios en la categoría de estilo o Taolu, desde niños hasta adultos.

Se dijo que la aparición del cantante ante los jueces fue muy impresionante. Sus movimientos estaban llenos de precisión y gracia, como si no demostrara que sólo había estado estudiando wushu durante los últimos cuatro años.

«Gracias por su apoyo, obtuve una medalla de plata», dijo agradecido Krisdayanti.

Citando la página del Inaspro, este campeonato es un evento oficial de la Federación Mundial de Wushu (IWUF) que reúne a deportistas de todo el mundo.

En el evento Taolu, cada participante es evaluado en función de una combinación de técnica, flexibilidad y belleza de los movimientos de las artes marciales según las reglas de la IWUF.

Con este logro, Krisdayanti no sólo volvió a enorgullecer a Indonesia, sino que también demostró que el espíritu de lucha y la dedicación no tienen edad.