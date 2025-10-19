Horrible, el club propiedad del rico indonesio Como 1907 destruye la Juventus

VIVA – Se produjo una gran sorpresa en la continuación de la Serie A 2025/2026. equipo de promoción Como 1907 parecía una locura cuando recibieron a los gigantes italianos, Juventusen el Stadio Giuseppe Sinigaglia, el domingo por la noche WIB 19 de octubre de 2025.

Sin más, el club pertenece a indonesios ricos, Hartono Los hermanos derrotaron con éxito a la Juventus por 2-0.

Desde el inicio del partido, Como mostró una gran agresividad. Incluso se adelantaron rápidamente en el minuto 4 gracias al gol de Maximilian Kempf tras aprovechar un pase de Nicolás Paz. Este rápido gol inmediatamente provocó un frenesí en la defensa de la Juventus.

La Juventus intentó recuperarse gracias a las acciones de Dusan Vlahovic y Weston McKennie, pero la zaga de Como parecía disciplinada. El equipo local no dudó en presionar alto para cortar el paso del balón a la Juve.

En la segunda parte, Como todavía no aflojó la presión. Su estrategia resultó eficaz cuando Nicolás Paz volvió a poner su nombre en el marcador en el minuto 79. Este segundo gol pareció ser un duro golpe para las tropas de la Vieja Señora.

Las estadísticas muestran que Como parecía más eficiente a pesar de perder la posesión del balón. Posesión de balón: Como 45% – Juventus 55%.

El entrenador de la Juventus, Igor Tudor, también se mostró frustrado en el banquillo, después de ver a su equipo teniendo dificultades para romper la estrecha defensa del Como, sólidamente defendida por Ivan Smolcic y Stefan Posch.

Con este resultado, Como logró situarse a horcajadas sobre la Juventus en la quinta posición con 12 puntos. Mientras tanto, la Juventus quedó en sexta posición con los mismos puntos.