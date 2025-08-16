UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev Betting Odds

Dricus du shlying y Khamzat Chimaev se enfrentará en una muy esperada pelea por el título de peso mediano en UFC 319. Mañana se lleva a cabo mañana por la noche en el United Center en Chicago, Illinois.

Du Plessis ingresa al evento principal con el objetivo de solidificar aún más su legado en la división de peso mediano. Una victoria sobre Chimaev sería un hito significativo en su carrera. Dada la reputación de ‘Borz, una victoria podría empujarlo en las discusiones de libra por libra.

Chimaev ha tenido un gran impacto desde que se unió al UFC. Cuenta con un récord profesional invicto de 14-0, ya que compitió en las divisiones de peso mediano y de peso welter. ‘Borz’ obtuvo su oportunidad por el título después de victorias sobre Kamaru Usman y el ex campeón de peso mediano Robert Whittaker.

Ambos combatientes confían en sus respectivos estilos, lo que lo convierte en un emocionante techo impredecible.

De acuerdo a Fanduel SportsbookChimaev entra como el favorito de -240. Una apuesta de $ 20 en el retador a Dethrone du Plessis generaría un pago total de $ 28.16.

Du Plessis, el actual campeón de peso mediano, figura como el perdedor +198. Si conserva con éxito su título, una apuesta de $ 20 produciría $ 58.50.

Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev: Método de victoria y probabilidades de apuestas de apoyo

Los apostadores que miran más allá de la línea de dinero también pueden explorar otros mercados lucrativos, como el método de victoria y apuestas de apoyo. Estas opciones permiten apuestas sobre cómo y cuándo terminarán las peleas.

Chimaev ganando a través de la presentación es el resultado más probable, listado en +145. Por otro lado, el mejor camino hacia la victoria de Du Plessis está ganando a través de KO/TKO, listado en +500.

Los probabilidades creen que es poco probable que la pelea vaya a la distancia. La pelea que no va a la distancia es actualmente en -350, mientras que la pelea que va a la distancia se establece en +250.

La línea de rondas totales se establece actualmente en 2.5 rondas totales. La pelea que termina con menos de 2.5 rondas se enumera en -134. Para aquellos que apostan en un combate más largo, las más de 2.5 rondas se enumeran en +106.

Estas apuestas de accesorios brindan una oportunidad emocionante para aquellos que predicen un resultado decisivo y de ritmo rápido.

UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev Butting Posting Odds

Más allá del evento principal entre Du Plessis y Chimaev, UFC 319 presentó varios enfrentamientos amigables para las apuestas. Muchos de estos combates presentan oportunidades para las molestias, haciéndolas atractivas para que los apostadores respalden a los desvalidos.

Primero, Tim Elliott se enfrenta Kai Asakura en un choque de peso mosca. Elliott, clasificado No.11, entra como un perdedor +245. Asakura, el ex campeón de peso gallo de Rizin y peso mosca clasificado N0.15, es un favorito de -300.

Asakura apunta a su primera victoria en UFC después de sufrir una derrota por sumisión ante el campeón de peso mosca Alexandre Pantoja en su debut.

En otra emocionante combate de peso welter, Geoff Neal se enfrenta a Carlos Prates. Neal, clasificado No.11, es un perdedor de +180, mientras que Prates, clasificado No.12, figura como un favorito de -215.

Otro combate destacado presenta a Michael ‘Venom’ Page, que se enfrenta al ex título de peso mediano Challenger Jared Cannonier. ‘MVP’, recién salido de un rendimiento exitoso de peso mediano, entra como un favorito de -210. Cannonier, clasificado No.9, es el perdedor +176.

El evento principal seguramente atraerá una atención significativa, como invicto Lerone Murphy Da la bienvenida a Aaron Pico al UFC. Murphy, clasificado No.6, es sorprendentemente un perdedor de +142, mientras que Pico es el favorito de -168.

Pico buscará causar una mayor impresión en su debut que los ex campeones de Bellator Patricio Pitbull y Patchy Mix.