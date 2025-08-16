Maharashtra: 3 muertos como fuertes lluvias con las pestañas; Las aldeas cortadas debido a las inundaciones







Tres personas murieron en incidentes relacionados con la lluvia en el centro MaharashtraDistrito Nanded en los últimos dos días con ríos y arroyos en inundaciones en muchas áreas, dijeron las autoridades, informó el PTI.

El « exceso de la lluvia ‘(por encima de 65 mm en 24 horas) se registró el viernes en nueve Tehsils: Kandhar, Mukhed, Loha, Hadgaon, Bhokar, Degloor, Mudkhed, Umri y Naygaon, con fuertes lluvias que continúan el sábado, dijo una liberación, según el PTI.

Shaikh Nasar (72) y Shaikh Hasina (68) murieron después de que un muro de su casa se derrumbó alrededor de las 4 am en el pueblo de Kot Bazaar en Kandhar Tehsil el sábado.

Premsingh Pawar (42) se ahogó después de que la camioneta de la escuela en la que viajaba fue arrastrada mientras cruzaba un puente en el Sindagi (Chikhli) hasta Bodhadi Budruk Road. Su cuerpo fue recuperado más tarde.

Cuatro ganado también se ahogaron en aguas de inundación, dijo un funcionario.

Las aldeas de Siranjani y Siloda en ceremonia fueron cortadas debido a inundado ríos. El agua entró en 20 casas en el pueblo de Borgadi de Himayatnagar.

La conexión con las aldeas de TUP Shelgaon y Lakkha en Degloor Tehsil se cortó después de que el agua fluía sobre un puente.

Un nullah inundado condujo a la pérdida de comunicación entre Harfad y Harfad Tanda Villages.

Un puente que conecta a Sayalwadi, Chota Tanda y Motha Tanda sufrieron daños debido a inundaciones, lo que condujo a la pérdida de comunicación con las tres aldeas, dijeron las autoridades, informó la agencia de noticias.

Partes de Maharashtra, incluido Mumbai, presenciaron fuertes lluvias desde las primeras horas del sábado.

El fuerte aguacero golpeó a Mumbai y sus suburbios, con algunas piezas que registran más de 200 mm de lluvia en las primeras horas del sábado, inundando algunas áreas bajas de la ciudad.

El Departamento de Meteorología de la India (IMD) emitió una alerta roja, pronosticando una fuerte lluvia muy fuerte en la metrópoli durante dos días.

La lluvia incesante continuó abriendo partes de la ciudad por la mañana con hechizos ocasionales.

El Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) apeló a los ciudadanos que no salgan innecesariamente.

Dos personas murieron y muchas otras sufrieron heridas en un deslizamiento de tierra en medio de lluvias en el área del parque de Vikhroli en los suburbios orientales.

El aguacero comenzó alrededor de la 1 de la mañana y continuó hasta las primeras horas del día, causando anegamiento en áreas bajas de los suburbios occidentales y orientales, incluidos Vikhroli, Ghatkopar, Bhandup, Chunabhatti, Aarey, Andheri, Kings Circle, Malad y Goregaon, entre otros, según el PTI.

(con entradas PTI)





