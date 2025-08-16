Pundit Pundit, de 13 años, lanza el podcast Iheart Iheart ‘, ahora you,

Knowa de Barosa Fue difícil pasar por alto esta vez el año pasado durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago.

Era el experto preadrenoso, preadolescente, en una camisa de polo y pantalones cortos de color caqui que hicieron las rondas de los medios de comunicación globales que acamparon en el United Center Sports Arena, ya que el vicepresidente Kamala Harris fue ungido como el candidato presidencial demócrata.

Doce meses después, De Barosa, de 13 años, ha ampliado su lente para abrazar la cultura pop y las personas influyentes y celebridades que desean conectarse con los oyentes de Gen Alpha. La juventud con sede en Atlanta se ha asociado con la red de podcasts Medios de elección razonados Y iHeart para la serie de podcasts de entrevista semanal «Ahora sabes con Knowa de Barosa».

La serie se inclinó el 30 de julio con la ex estrella de «Real Housewives of the Potomac», Mia Thornton y de incógnito como invitados inaugurales. La estrella del hip hop, Macy Gray, y el comediante Roy Wood Jr. también han participado en conversaciones que combinan la discusión de los problemas públicos, el emprendimiento, el empoderamiento negro y las anécdotas personales.

De Barosa es sabio más allá de sus años, pero también tiene el borde contundente de un joven que puede atravesar la politisa.

«En esos 30 minutos, nos sacamos mucho», dice De Barosa Variedad de sus invitados. «Porque esto no es un experto aburrido. No soy un experto. No quiero que sea algo político. Creo que traigo un gran sentido de cómo mezclar la política y el entretenimiento al mismo tiempo».

El año pasado, De Barosa se volvió viral durante el DNC en agosto de 2024 cuando tuvo un intercambio en el piso del Centro Unido con el cremallero conversativo Mike Lindell, CEO de MyPillow. Mientras Lindell llamaba sobre las teorías de conspiración sin fundamento que implicaban votar en el estado natal de Georgia de De Barosa, el niño de 12 años lo cerró. La réplica de De Barosa a Lindell: «Entonces tu fuente es: ‘¿Confía en mí, hermano?’ -se convirtió en un lema que se convirtió en merchandising relacionado con Knowa.

El video del incidente llegó a «Late Night With Seth Meyers» de NBC, y le dio a De Baraso una foto invitada en el popular programa de radio y podcast «The Breakfast Club» durante el DNC. De Barosa ha sido un defensor completo de Harris y otros demócratas prominentes. Durante el año pasado, se centró en el desarrollo de un podcast que va más allá de la política. El enfoque de De Barosa en la actualidad es menos en la promoción y más sobre alentar a los jóvenes estadounidenses a participar en temas y obtener el voto en las elecciones a mitad de período de 2026 y más allá.

Entre los contactos que hizo en el DNC estaba Angela RyeEl activista y comentarista que es líder de la red de medios de elección razonada fundada por Charlamagne tha Dios. «Knowa es joven pero sabio más allá de sus años», dice Rye Variedad. «Estoy muy alentado por su interés en el proceso político y cuál es nuestra obligación colectiva de cambiarlo por nuestro bien».

De Barosa, quien cumplirá 14 años el 18 de octubre, se dedicó a la política hace unos años después de que asistió a una manifestación en Atlanta dirigida por Stacey Abrams. El joven educado en el hogar causó un chapoteo en el DNC, lo que lo llevó a conversaciones con posibles socios de los medios. De Barosa enfatizó que ha pasado meses desarrollando «ahora you conoce» y trabajando en sus habilidades de entrevista.

«No será un podcast 100% centrado en la política», dice De Barosa. «También habrá mucha política con antecedentes de la cultura pop. Y vamos a hablar con los invitados con todos los diferentes tipos de antecedentes. No se trata de defensa. Será una muy excelente manera de fusionar el entretenimiento y la política al mismo tiempo».

En su tiempo de inactividad, De Barosa aseguró que sí participa en algunas actividades típicamente adolescentes. Como profesional de medios en ciernes, también es un lector habitual de Variedad estar al tanto de las noticias y las tendencias. Y es un amante del cine.

«Juego a Roblox. Me gusta jugar y me gusta mantenerme a salvo mientras lo hago», dice. «Reviso Variedad Y veo qué nuevas películas están fuera «.

Rye cree que las voces de la generación de De Barosa serán clave para involucrar a los espectadores más jóvenes para participar en las elecciones que tienen un profundo impacto en su vida cotidiana, ya sea que se den cuenta o no.

«Espero que inspire a Young Poeple a participar en el proceso. Porque si haces política o no, siempre lo hace», dice Rye.

De Barosa cree que el primer paso es hablar con la Generación Z y Gen Alpha de manera que entiendan, sin hacer que se sienta como la tarea. La propia carrera de De Barosa es un ejemplo de que el discurso inteligente puede provenir de lugares impredecibles.

«No debemos alienar a los jóvenes cuando eligen escuchar a su tiktoker favorito o su cantante favorito sobre a quién eligen votar», dice De Barosa. «Creo que por eso está alienando a los jóvenes por sí solo. Los podcasts como el mío harán que la gente vote. Creo que será genial y muy crucial en las próximas elecciones: escuchar estas voces de entretenimiento y hacer que su público joven vote».