Uddhav Thackeray Slams PM Modi sobre ‘Los agricultores son la prioridad’ Observación ‘







Jefe de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray El jueves, criticó al primer ministro (primer ministro) Narendra Modi después de que sus «agricultores son la prioridad» en medio de una tarifa adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Criticando al primer ministro, Thackeray dijo que al gobierno no le importaban los agricultores durante las protestas 2020-21 contra los proyectos de ley de la granja.

Recordando la protesta, el Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) El jefe dijo que los manifestantes fueron impididos que ingresen a la capital nacional, y algunos incluso murieron.

«Los granjeros que querían venir a Delhi fueron detenidos. Algunos de los pobres agricultores murieron. Entonces no recordaste a los agricultores. Ahora está recordando a los agricultores, «el jefe de Shiv Sena (UBT) dijo a los periodistas, y agregó que las» mentiras «del gobierno están siendo expuestas ahora.

«Ahora todos dicen ‘soy el hijo de un granjero’. Esto significa que sus padres estaban en una huelga de hambre, y no se les permitió venir a Delhi. Se usaron armas en ellos. Se erigieron paredes, y se llamaron naxalitas. Todas sus mentiras se están expusiendo lentamente, día a día, y su cara real está saliendo», salió el ex primer ministro de Maharashtra.

Thackeray está en la capital nacional para asistir al Alianza inclusiva del desarrollo nacional indio (India) Reunión de bloque sobre la invitación del líder de la oposición Rahul Gandhi. Cuando se le preguntó sobre el primo Raj Thackeray uniéndose a la reunión, el jefe de Shiv Sena (UBT) dijo: «Ambos hermanos son lo suficientemente capaces. Haremos lo que tengamos que hacer. No hay necesidad de una tercera persona».

Más temprano el jueves, el jefe del Partido Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, también cavó al gobierno de Narendra Modi y dijo que el Partido Bharatiya Janata (BJP) debería haber pensado en los agricultores hace una década y centrado en la necesidad de priorizar cada sector.

«BJP Deberían haberlo pensado hace 10 años que siempre debemos preocuparnos por los intereses de nuestros agricultores, agricultura y productos lácteos, y debemos centrarnos en todos y cada uno de los sectores de manera prioritaria. Cuando las industrias terminan, los agricultores se arruinan, y no hay empleo para los jóvenes. ¿A dónde se dirige nuestro país? «, Dijo.

«La gente que afirmó que India tiene buenas relaciones con todos los países del mundo, y apenas hay ningún país donde la India y los indios no sean respetados, estas declaraciones del gobierno ahora son desafortunadas», agregó Yadav.

Sus reacciones vinieron después Maneras de PM Hoy afirmó que los agricultores siguen siendo la principal prioridad de la India y que el país nunca comprometería sus intereses.

«Para nosotros, el interés de nuestros agricultores es nuestra máxima prioridad. India Nunca comprometerá los intereses de los agricultores, pescadores y productores de lácteos. Sé que tendremos que pagar un precio pesado por ello, y estoy listo para ello. India está lista para ello «, dijo el primer ministro Modi mientras se dirigía a una reunión en la Conferencia Internacional del Centenario Swaminathan Swaminathan.

(Con entradas ANI)









