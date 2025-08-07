Dijo el hijo Heung-min después de unirse a Los Ángeles FC

VIVA -Sour Corea Star, hijo Heung-min, finalmente se fue oficialmente Tottenham Hotspur y comienza una nueva aventura en los Estados Unidos. Se unió al Major League Soccer Club (MLS), Los Ángeles FC (LAFC), por transferencia que rompe el récord.

El jugador de 33 años completó un movimiento por valor de más de £ 20 millones o alrededor de Rp400 mil millones, lo que lo convierte en la transferencia más cara en la historia de MLS. Este movimiento se anunció solo unos meses después de que Son llevó a Tottenham a ganar el título 2025 de la Europa League.

En una conferencia de prensa introductoria en Los Ángeles, Son admitió que LAFC no era un destino para sus sueños. Sin embargo, un enfoque serio de la gerencia del club lo hizo derretirse.

«Si soy sincero, esta no es mi primera opción. Pero John (Thorrington, gerente general de LAFC) es el primero en llamarme después de que termina la temporada y cambió de opinión, me cambió el corazón», dijo Son.

Son insistió en que vino a la MLS no solo para relajarse, sino para dar todo. Incluso se conmovió al ver el entusiasmo de los fanáticos coreanos que vivieron en Los Ángeles durante el partido de LAFC.

«Estoy muy feliz de ver a todos los fanáticos coreanos. Tuve tiempo de ver el partido y apoyas extraordinario. Siento que quiero ir directamente al campo y jugar. Estoy aquí para ganar y daré la mejor actuación».

«Mostraré algo interesante en … ¿Lo llamamos fútbol o fútbol? En esencia, traeré un juego interesante y traeré éxito», agregó en un tono de broma.

Aunque lleno de entusiasmo, Son no cubrió que dejar a Tottenham fue una fuerte decisión. Después de 10 años, tenía ganas de perder una segunda casa.

«Me siento vacío. Siento que lo he dado todo, pero también siento que necesito un nuevo capítulo y un nuevo desafío. Elegí LAFC. Puede que no sea joven, pero todavía tengo buenas piernas físicas, fuertes y calidad que no ha desaparecido».

Anteriormente, Son también entregó un mensaje de separación completo a los partidarios de las espuelas a través de las redes sociales. Llamó a su decisión de dejar el club como el más difícil en su carrera.

«¿Cómo encuentro las palabras correctas para estas? No lo sé. Lo he pensado durante días. Pero este es el momento de decir adiós a Tottenham Hotspur. Mi casa durante la última década «, escribió.

«Cuando llegué en 2015, no podía hablar inglés, no conocía a Londres. Pero me diste la bienvenida con los brazos abiertos, creyeron en mí y me acompañaste en cada alegría y tristeza».

«Soy solo un hijo coreano con un gran sueño que dice que es imposible. Ahora, 10 años después, el norte de Londres siempre estará en mi corazón».

«Creo que si tengo que irme, debe ser a mi manera, en el momento adecuado, cuando nuestra misión se termina juntas. Con un sentido de orgullo y honor».

Son llegó a Tottenham en 2015 desde Bayer Leverkusen. Durante 10 temporadas, apareció en 454 partidos y anotó 173 goles. Junto con Harry Kane, Son se convirtió en parte del dueto más productivo en la historia de la Premier League, con 47 combinaciones de goles.

Bajo la tutela de Mauricio Pochettino, Son ayudó a Tottenham Finis como el segundo lugar de la Premier League en 2017 y llegó a la final de la Liga de Campeones en 2019

Ahora, Son se reunirá con el ex portero de los Spurs, Hugo Lloris, en Los Ángeles, una ciudad con la población coreana más grande fuera de Asia. Esta decisión también es una preparación para la Copa Mundial 2026 que también se llevará a cabo en los Estados Unidos.