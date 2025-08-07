Accra, Long Live – Dos ministro gabinete Ghanaincluido el ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el Ministro de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología Ibrahim Murtala Muhammmed, Delicado En un accidente helicóptero El ejército en la región central de Ashanti, miércoles 6 de agosto de 2025.

Esta tragedia cobró otras seis vidas, incluidos tres miembros de la tripulación y varios funcionarios estatales de alto riesgo. El Jefe de Gabinete de las Fuerzas Armadas Ghana llamó al incidente como la «tragedia nacional».

Se informó que el helicóptero Z9 que transportaba a ocho personas despegaba de la capital de Accra a las 09.12 hora local, con el objetivo de la ciudad de Obuasi para asistir al evento de gestión de minería ilegal. Poco después, el helicóptero supuestamente «perdió del radar».

Luego, el equipo militar encontró escombros de helicópteros que se quemaron, y ocho cuerpos habían sido evacuados a Accra usando aviones militares. Las reglas de ruinas han circulado ampliamente en las redes sociales.

El presidente Ghana, John Dramani Mahama, estableció un período de duelo nacional durante tres días a partir del jueves, y ordenó la cría de la bandera de medios polos. También canceló toda su agenda pública por el resto de esta semana.

«Expresamos sus profundas condolencias por la muerte de los soldados y funcionarios que estaban sirviendo al estado», dijo el jefe de personal del presidente en un comunicado oficial.

El ejército de Ghana está realizando actualmente una investigación relacionada con la causa del accidente.

Además de Boamah y Muhammated, otras muertes incluyen el coordinador adjunto de seguridad nacional, así como el ex ministro de Agricultura Alhaji Muniru Mohammed, y vicepresidente del Congreso Nacional Democrático (NDC) Samuel Sarpong.

Los tres equipos de helicópteros que murieron fueron el comandante del Escuadrón de Anaja de Peter Bafemi, el oficial piloto Manin Twum-Ampadu y el sargento Ernest Addo Menah.

La Ministra de Educación, Haruna Iddrisu, declaró que el presidente Mahama estaba «muy devastado emocionalmente» por este incidente.

Edward Boamah es conocida como una figura clave en la política de defensa de Ghana, especialmente al tratar con las amenazas yihadistas en la región norte que bordea Burkina Faso.

También es conocido como escritor, y su último libro A Peaceful Man in An African Democracy, sobre el presidente fallecido John Atta Mills, está programado para ser publicado a finales de este año.

Mientras tanto, Ibrahim Murtala Muhammated se conoce como la figura principal en la combinación de la práctica de la minería ilegal de oro o Galalasey, que ha contaminado el medio ambiente y las fuentes de agua en Ghana. Este problema sobresale durante la campaña del presidente de Mahama el año pasado.