Trump repite afirmación de que India y Pakistán «hicieron las paces» después de su amenaza de romper el comercio







presidente de estados unidos Donald Trump ha reiterado una vez más que India y Pakistán «hicieron las paces» en mayo después de amenazar a los dos vecinos con armas nucleares con romper acuerdos comerciales si continuaban su conflicto militar, una afirmación que ha repetido varias veces desde entonces.

En su discurso del miércoles en el America Business Forum de Miami, en Florida, Trump también afirmó que ocho aviones «fueron derribados» durante el reciente conflicto militar entre India y Pakistán, sin especificar a qué país pertenecían.

Hasta ahora, Trump ha sostenido que siete aviones fueron derribados durante el conflicto.

Dijo que en ocho meses puso fin a ocho guerras, incluidas Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, que se habían prolongado durante mucho tiempo.

Pakistán y la India… Estaba en medio de un acuerdo comercial con ambos, y entonces… escuché que iban a la guerra.

Siete aviones fueron derribados y el octavo resultó gravemente herido… Básicamente, ocho aviones fueron derribados.

Dije, esto es guerra… «No voy a hacer ningún acuerdo comercial con ustedes a menos que acepten la paz».

El dos naciones dijo: «De ninguna manera». Esto no tiene nada que ver…` Dije: `Tiene todo que ver. Sois potencias nucleares. No estoy negociando contigo. No haremos ningún trato con ustedes si están en guerra entre sí», afirmó Trump.

Un día después, recibo una llamada que dice: «Hicimos las paces». Se detuvieron. Le dije: «Gracias». Hagamos negocios`. ¿No es genial? Los aranceles hicieron eso… Sin los aranceles, eso nunca habría sucedido», dijo Trump entre aplausos.

Desde el 10 de mayo, cuando Trump anunció en las redes sociales que India y Pakistán habían acordado un acuerdo total y alto el fuego inmediato«Después de una larga noche de conversaciones mediadas por Washington, ha repetido más de 60 veces su afirmación de que ayudó a resolver las tensiones entre los dos países vecinos.

India ha negado sistemáticamente cualquier intervención de terceros.

India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a la infraestructura terrorista en Pakistán y la Cachemira ocupada por Pakistán en represalia por el ataque de Pahalgam del 22 de abril que mató a 26 civiles.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente