Los residentes de Bandung deben estar alerta los lunes y miércoles.

BandungVIVA – La Ciudad de las Flores, Bandung, ha vuelto a hacer gala de su título como una de las ciudades con tráfico más concurrido en Java Occidental. Una comparación entre los últimos datos de tráfico en vivo de principios de noviembre de 2025 con los patrones observados a finales de octubre muestra una ligera disminución en los niveles de densidad.

Datos de tráfico en vivo de Bandung vistos VIVA Automotriz el 6 de noviembre de 2025 a las 11.06 WIB, el tiempo de viaje por 10 km se registró en 29 minutos y 50 segundos. Esta cifra ha mejorado en aproximadamente 1 minuto y 10 segundos en comparación con las condiciones normales a la misma hora, siendo la velocidad media del vehículo actualmente de sólo 20,1 km/hora.

La densidad actual es del 44%, o alrededor de un 8% por encima del promedio habitual. El número de colas de vehículos activas (Atascos) se registró en 7 puntos con una longitud total de cola de 3,3 km.

Si se compara con las condiciones de finales del mes pasado, concretamente con los datos registrados el 23 de octubre de 2025, se puede observar una diferencia interesante.

En ese momento, nivel congestión Bandung alcanzó el 47 por ciento (más que el 44 actual), y el tiempo de viaje por 10 km fue ligeramente mayor, 30 minutos y 40 segundos, y la velocidad promedio del vehículo fue más lenta, 19,6 km/hora.

Dado que los niveles de congestión (44% frente a 47%) ahora parecen ligeramente más bajos, los tiempos de viaje por 10 km (29m 50s frente a 30m 40s) y las velocidades promedio (20,1 km/h frente a 19,6 km/h) a principios de noviembre mejoraron ligeramente con respecto a las condiciones del mes pasado.

Sin embargo, los gráficos de los movimientos de velocidad y los niveles de congestión durante los últimos siete días, que abarcan desde finales de octubre hasta principios de noviembre, muestran que el patrón de congestión máxima permanece sin cambios.

La congestión tiende a aumentar bruscamente por la mañana entre las 07.00 y las 09.00 horas, y vuelve a alcanzar su punto máximo por la tarde entre las 16.00 y las 18.30 horas. Estos picos a menudo superan los niveles de densidad del 100% por encima del promedio normal.

Los datos del patrón también muestran que el lunes y el miércoles se registraron como los días con mayores niveles de congestión durante la última semana, al igual que el patrón que se ha registrado desde finales de octubre pasado.