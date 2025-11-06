Puan se reunirá con líderes de la RPD y discutirá la reducción de los puntos de receso

Jacarta – Jefe RPD RI señora emperatriz dijo que celebraría una reunión con otros líderes de la RPD para discutir la decisión Casa del Tribunal de Honor (MKD) relacionado poda punto de receso miembro de la junta directiva.

El MKD en una sesión del miércoles 5 de noviembre de 2025 pidió a la Secretaría General de la RPD de RI reducir los puntos de receso de 26 puntos a 22.

Puan ve que la decisión de recortar puntos repercutirá en las reducciones presupuesto de recreo.

«Sí, debido a que los puntos están disminuyendo, debería haber una reducción en el presupuesto», dijo Puan a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Puan no puede decir mucho sobre esta decisión. Sin embargo, dijo, las consecuencias de la decisión del MKD se discutirán en una reunión con otros líderes de la RPD.

«Por eso discutiré primero las consecuencias de esta decisión con otros líderes», concluyó Puan.

Mientras tanto, el vicepresidente de la RPD RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dijo que recortar los puntos de receso tendría un impacto en la reducción del presupuesto.

Por lo general, los miembros del consejo utilizan el presupuesto de receso, llamado Cucun, para diversas cosas cuando se reúnen y escuchan las aspiraciones de los residentes durante el período de sesión cerrada.

Desde financiar transporte, comida o refrigerios, costos de construcción hasta obsequios y necesidades básicas para los residentes.

«Si se reduce, las consecuencias definitivamente se reducirán», dijo.

Anteriormente se informó que el Consejo de Honor de la RPD (MKD) pidió a la Secretaría General de la RPD (Setjen) que recortara el presupuesto del receso para los legisladores.

La decisión fue leída directamente por el vicepresidente de la Cámara de Representantes del MKD, Adang Daradjatun, en la sala de audiencias del MKD, en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Con esto, el Tribunal Honorario del Consejo decidió y falló de la siguiente manera. Primero, pidió al secretario general que recortara el presupuesto del receso de la Cámara de Representantes a 22 puntos», dijo Adang.