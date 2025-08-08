Trump para conocer a los líderes de Armenia y Azerbaiyán para firmar un acuerdo de paz negociado con EE. UU.







Se espera que los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmen un acuerdo de paz el viernes en la Casa Blanca que podría poner fin a las décadas de conflicto, presidente. Donald Trump dicho. Trump dijo que el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan y el presidente de Azerbaiyani, Ilham Aliyev, también firmarían acuerdos con Estados Unidos para «buscar oportunidades económicas juntos, para que podamos desbloquear el potencial de la región del Sur del Cáucaso».

«Muchos líderes han tratado de terminar con GuerraSin éxito, hasta ahora, gracias a Trump «, escribió Trump el jueves por la noche en su sitio social de la verdad. El posible acuerdo podría poner fin a décadas de conflicto y preparar el escenario para una reapertura de los corredores clave de transporte en el Cáucaso del Sur que se han cerrado desde principios de la década de 1990.

Tres funcionarios estadounidenses, que no estaban autorizados a hablar públicamente antes del anuncio y hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que los acuerdos incluyeron un gran avance que estableció un corredor clave de tránsito en toda la región, que había sido un ahorcamiento en las conversaciones de paz.

El acuerdo, según los funcionarios, otorgaría los derechos de arrendamiento de los Estados Unidos para desarrollar el corredor y lo nombraría la ruta de Trump para la paz y la prosperidad internacionales. Vincularía Azerbaiyán a su región de Nakhchivan, que está separada del resto del país por un parche de 32 kilómetros del territorio de Armenia.

Se espera que el corredor de tránsito eventualmente incluya una línea de ferrocarril, líneas de petróleo y gas, y líneas de fibra óptica, lo que permite el movimiento de bienes y eventualmente personas. El acuerdo no requiere que Estados Unidos pague la construcción del corredor de tránsito, sino para que las corporaciones privadas lo desarrollen. El acuerdo se llegó al acuerdo después de una visita a principios de este año por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, a la capital de Azerbaiyán, Bakú y continuas conversaciones entre las partes.

Casi cuatro décadas de derramamiento de sangre entre los dos

Armenia y Azerbaiyán se enfrentaron durante casi cuatro décadas de lucha por el control del Región de Karabakhque era conocido internacionalmente como Nagorno-Karabakh.

Durante la era soviética, la región en su mayoría poblada armenia tenía un estado autónomo dentro de Azerbaiyán. Tensiones de larga duración entre los armenios cristianos y la mayoría de los azerbaiyanos musulmanes «alimentados por los recuerdos de la masacre de 1,5 millones de armenios por los turcos otomanos musulmanes» hirvió cuando la Unión Soviética se deshizo en sus últimos años.

Los enfrentamientos estallaron en 1988 cuando la región hizo un intento de unirse a Armenia. A medida que la URSS se derrumbó en 1991 y Armenia proclamó la independencia, las hostilidades se convirtieron en una guerra completa que mató a aproximadamente 30,000 personas y desplazó a aproximadamente 1 millón. Cuando la guerra terminó con un alto el fuego en 1994, las fuerzas armenias étnicas respaldadas por el gobierno en Ereván no solo tomaron el control de la región sino que también capturaron amplias franjas de Azerbaiyán.

Décadas de esfuerzos de mediación internacional fallaron. En septiembre de 2020, Azerbaiyán lanzó una operación para reclamar la región. Miembro de la OTAN Pavoque tiene estrechos vínculos étnicos, culturales e históricos con Azerbaiyán, le brindó un fuerte apoyo. En seis semanas de lucha con artillería pesada, cohetes y drones que mataron a más de 6.700 personas, las tropas azerbaiyanas expulsaron a las fuerzas armenias de las áreas que controlaban fuera de Karabakh. También recuperaron grandes trozos de Karabakh. Un acuerdo de paz negociado por Rusia vio el despliegue de aproximadamente 2,000 tropas a la región como mantenimiento de la paz.

Azerbaiyán reclamó todo Karabakh en septiembre de 2023 en una campaña militar de rayos. Más de 100,000 personas, casi todas las personas armenias étnicas de Nagorno-Karabakh, huyeron a Armenia en una semana, temiendo el dominio de Azerbaiyán. RusiaOcupado con su guerra en Ucrania, no intervino, enojando el liderazgo de Armenia, que respondió reduciendo sus lazos con Moscú y reforzando las relaciones con Occidente.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente