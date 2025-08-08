Antam Product SkyRocketed, Global Varied

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) con un precio de Rp 1,959,000 por gramo en comercio Hoy. El precio aumentó Rp 16,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de las unidades comerciales de procesamiento de datos y refinación Metal Mulia Antam, viernes 8 de agosto de 2025, el precio de una recompra de oro o recompra de oro se establece en RP 1,805,000 por gramo. El precio aumentó Rp 16,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,570 millones, 10 gramos de Rp. 19,085 millones, 25 gramos de Rp. 47,587 millones y 50 gramos de RP. 95.095 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 190,112 millones, 250 gramos de RP. 475,015 millones y 500 gramos de oro Rp 949,820 millones.

Además, para el antiM de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de RP 1,029.5 mil 1,000 gramos por valor de Rp 1,899.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro varían en el comercio esta mañana. Alentado por la política del gobierno de los Estados Unidos que ha impuesto una tarifa de importación de oro de 1 kilogarm.

Reportado de Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional cayó un 0.3 por ciento a US $ 3,386.3 por onza. Mientras que los precios del oro de EE. UU. Subieron un 0.9 por ciento a US $ 3,483.10 por onza.