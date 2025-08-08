Precios de chile, arroz, para reducir la carne de res, verifique la lista completa

Viernes 8 de agosto de 2025 – 11:30 WIB
Yakarta, Viva – Alias de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio chile Cayena roja a nivel de consumidor de RP. 49,768 por kilogramo (kg), abajo en comparación con el precio anterior de RP 53,170 por kg.
Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el viernes 8 de agosto de 2025 también se observaron, el precio del chile rojo rizado fue de 42,373 por kg o se redujo de RP 44,923 por kg por kg, y fue RP 41,569 por kg o de Rp 44,822 per kg.
Mientras que el precio de las chalotes es de RP 48,660 por kg o menos de RP53,819 por kg, y el precio del ajo Bongk es RP 37,196 por kg o menos del día anterior a Rp 38,840 por kg.
Además, hay un precio arroz Premio RP16,074 por kg o menos de Rp 16,370 por kg, precio de arroz medio de Rp 14,134 por kg o por debajo de Rp 14,543 por kg, y el precio de la estabilidad de arroz suministro Precio de alimentos (SPHP) RP 12,550 por kg o delgado de Rp 12,650 por kg antes.
Para los productos de maíz a nivel de agricultor registró Rp 5.889 por kg, por debajo del anterior RP 6,370 por kg. El precio de las semillas secas (importadas) RP 10,713 por kg o por debajo de RP 10,794 por kg.
Entonces el precio carne de res Rp 135,326 puro por kg o inferior de Rp 145,367 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 103,572 por kg o abajo de RP 105,757 kg y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 137,188 por kg o de Rp 141,556 per kg.
Todavía existe el precio del pollo de raza pura RP. 34,547 por kg por Rp 35,521 por kg, y el precio de los huevos de pollo de raza pura es de Rp 29,376 por kg o por debajo de Rp 30,308 por kg.
Además, existe un precio de consumo de azúcar de Rp 18,158 por kg o delgado de Rp 18,352 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 11,240 por kg o menos del día anterior a Rp 11,684 por kg.
El precio del aceite de cocina está empaquetado RP. 20,461 por litro o arriba del RP anterior. 20,007 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17,146 por litro o abajo de RP. 17.494 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17,222 por litro o abajo de RP. 17,555 por litro.
Luego, el precio de la harina a granel es RP 9,425 por kg o por debajo de Rp 9,848 por kg, y el precio de la harina envasado Rp 12,512 por kg o por debajo de RP 13,175 por kg.
Finalmente, el precio de los productos de pescado hinchados al precio de RP 41,643 por kg o del revés de los 41.59 por kg anteriores, el precio del pescado de atún Rp 34,781 por kg o abajo de los 34,806 anteriores por kg, y el precio del pez leche fue de 33,515 por kg de Rp 34,919 por kg.
