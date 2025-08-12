Trump envía 800 Guardia Nacional Take Pase the Washington Police, Alcalde: ¡Dudando!

Washington, Viva – El alcalde de Washington Muriel Bowser mencionó el decreto del presidente Donald Triunfo Asumir la seguridad de la capital del país desplegando 800 Guardia nacionalinquietante.

Bowser durante una conferencia de prensa el lunes 11 de agosto de 2025 enfatizó que el control del gobierno de la ciudad sobre el departamento de policía no había cambiado, además de descartar la narración expresada por Trump que el gobierno federal tomaría el control de la ciudad.

Trump argumentó que la movilización de la Guardia Nacional después del nivel delito En Washington, y dijo que la capital ha sido «dominada por violentas pandillas y delincuentes de la sangre, un grupo de jóvenes a los que les gusta cometer violencia, drogadictos y personas sin hogar».

Bowser, un demócrata, evaluó a Trump equivocado al transmitir muchos hechos sobre la seguridad pública en Washington DCdonde el nivel de delito ha disminuido en los últimos años.



Se movilizaron las fuerzas de la Guardia Nacional para mantener a Washington DC Foto : AP Photo / J. Scott Applewhite

«Aunque la acción de hoy era preocupante y nunca había sucedido antes, no podía decir que dada algo de retórica en el pasado, nos sorprendió mucho», dijo Bowser. Associated Press, Martes 12 de agosto de 2025.

«Puedo decirles a los residentes de DC que continuaremos dirigiendo nuestro gobierno de una manera que lo enorgullece».

El alcalde dijo que la ciudad cumpliría con las órdenes de Trump y continuaría la reunión con los funcionarios federales de la ley el lunes por la noche, para planificar la coordinación.

Sin embargo, enfatizó que a pesar de que su oficina coordinaría con el Fiscal General Pam Bondi y Terry Cole, quienes Trump designaron como comisionado federal para la policía de Washington, los agentes de la policía de la ciudad continuaron informando a él.

«Nada ha cambiado en la tabla de nuestra organización, y no está en el orden ejecutivo que muestre lo contrario.

Las disposiciones anteriores no se utilizaron en la Ley de Regulación de los Hogares del Distrito del Distrito de Columbia (Ley de Regla del Interior del Distrito de Columbia) permitió a Trump hacerse cargo del Departamento de Policía de Washington por hasta 30 días si le dijo a varios comité principal del Congreso. La ley también estableció una supervisión más amplia del Congreso del gobierno de la ciudad.

Bowser dijo que el acuerdo lo obligó a cumplir con las órdenes federales, pero señaló repetidamente que el estado del estado estatal para Washington, un problema que había sido librado por los líderes de la ciudad durante décadas, la posibilidad evitaría tales acciones.

«Si las personas están preocupadas por la posibilidad del presidente de trasladar la Guardia Nacional a nuestra ciudad, el momento adecuado para hacerlo es cuando el Congreso tiene una ley que puede proporcionar el control de la Guardia Nacional de DC a DC», dijo.

«Por lo tanto, hay cosas que, cuando una ciudad no es un estado, y no es del todo autónoma, y no tiene un senador, puede ser realizado por el gobierno federal».

Algunos oficiales de policía de la ciudad parecen estar en desacuerdo con Bowser para apoyar las órdenes de Trump. Gregg Pemberton, presidente de la Unión de Policía de Washington, llamó a la intervención federal en la policía de la ciudad como una «solución temporal crucial».

«Apoyamos al Presidente para reconocer que Washington, DC, no puede seguir estando en este camino. Los delitos están fuera de control, y nuestros oficiales han superado sus límites de habilidad», dijo Pemberton en un comunicado.

El ejército actuará

La sede del Ejército de EE. UU. Dijo que las fuerzas de Garda se movilizarán en función del Título 32, o la autoridad del «estado federal-estado». Es decir, las tropas pueden llevar a cabo actividades de aplicación de la ley en las calles de la capital del país, aunque, en este momento, parece que no es el plan.

«Su tarea incluirá varias tareas, que van desde la administración, la logística y la presencia física para apoyar la aplicación de la ley», según una declaración del Ejército, que era el objetivo de todas las preguntas de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

Alrededor de 500 agentes de la ley federales fueron asignados a la patrulla en Washington, incluso del FBI; Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos; Agencia de aplicación de narcóticos; Control de inmigración y aduanas; y oficina mariscal.

El ministro de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas que los miembros de Garda «vendrían a las calles de Washington la próxima semana».

El cronograma de movilización de las tropas no está claro. Según la dirección de Trump, las fuerzas de la Guardia Nacional continuarán movilizadas hasta que el presidente determine «que se han restaurado las condiciones legales y de orden».