Lok Sabha extiende la fecha límite para el informe de panel ‘One Nation, One Election’







Mientras el alboroto en el Lok Sabha Continuó el martes, la Cámara de Representantes del Parlamento aceptó una moción para extender la tenencia del informe del Comité Parlamentario Conjunto sobre el ‘One Nation, One Elector Bill’.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, la extensión de la tenencia permitirá al comité presentar sus hallazgos antes del primer día de la última semana de la sesión de invierno en 2025.

La moción en la Cámara Baja del Parlamento fue trasladada por el PP Chaudhary, quien es el presidente de One Nation, un panel electoral. Chaudhary solicitó a la casa que permitiera el JPC Más tiempo para presentar el informe sobre el proyecto de ley de la Constitución (Ciento veintisé XIII), 2024, y el proyecto de ley de Leyes de Territorios de la Unión (Enmienda), 2024.

El pp Chaudhary afirmó que «esta Cámara extiende el tiempo para la presentación del informe del Comité Conjunto sobre el Proyecto de Ley de la Constitución (Ciento veintinueve enmienda), 2024, y el Proyecto de Ley de Leyes de Territorios de la Unión (Enmienda), 2024, hasta el primer día de la última semana de la sesión de invierno, 2025.»

El proyecto de ley, que supuestamente tenía la intención de centralizar todas las elecciones en el país, se introdujo en el Lok Sabha En diciembre de 2024. Además, los proyectos de ley se enviaron al comité conjunto de ambas cámaras para un examen más detallado.

Mientras tanto, el presidente de Lok Sabha, Om Birla, el martes, durante el procedimiento de Lok Sabha, anunció que se ha constituido un panel de tres miembros para investigar las acusaciones contra el juez del juez del Tribunal Superior, Yashwant Varma.

Los miembros del comité incluyen el juez Amit Kumar, el juez Maninder Mohan Srivastava y BB Acharya, anunció el Presidente de Lok Sabha.

Om Birla, actuando sobre la moción de juicio político movido en el Lok Sabha, fue bastante firme. El presidente de la Cámara aceptó la moción, que fue firmada por 146 parlamentarios, para la acusación del juez Yashwant Verma.

Anteriormente, el 7 de agosto, la Corte Suprema formó un procedimiento de investigación interno, que llevó a una recomendación para eliminar el juez Yashwant Varma. El juez Varma, un juez del Tribunal Superior de Allahabad en cuyas instalaciones residenciales se encontró en moneda quemada después de un incendio, tiene sanción legal.

El tribunal de Apex desestimó una declaración presentada por Juez Varma Desafiando el informe del Panel de Investigación Interior y el ex Presidente del Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI) de Sanjiv Khanna para iniciar procedimientos de juicio político en su contra en el caso del incidente del incendio que llevó a la recuperación del efectivo no contado en su residencia oficial en la capital nacional cuando era un juez sentado del Tribunal Superior de Delhi.

(Con entradas de ANI)





