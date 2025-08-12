





Líder del congreso Rahul Gandhi El martes criticó la directiva de la Corte Suprema de eliminar a los perros callejeros de Delhi-NCR, llamándolo una regresión de décadas de políticas humanas basadas en la ciencia. Hizo hincapié en que «las mudanzas de mantas son crueles, miope y nos desprenden de la compasión», informó PTI.

Su declaración llegó un día después del Tribunal Supremo Las autoridades ordenaron en Delhi-NCR que reubicen permanentemente a todos los perros callejeros de las calles a los refugios «como muy temprano».

Según lo informado por PTI, el Tribunal de Apex observó que la situación causada por las picaduras de perros callejeros, particularmente las que conducen a la rabia entre los niños, era «extremadamente sombrío».

Respondiendo a la orden, Gandhi publicó en X, «La Directiva SC para eliminar a todos los perros callejeros de Delhi-NCR es un paso atrás de décadas de política humana y respaldada por la ciencia».

Refiriéndose a los callejeros, agregó que estos seres sin voz no son «problemas» para borrarse.

«Los refugios, la esterilización, la vacunación y el cuidado comunitario pueden mantener las calles seguras, sin crueldad. Las mudanzas de mantas son crueles, miope y nos desprenden de la compasión», dijo, informó PTI.

«Podemos garantizar que la seguridad pública y el bienestar animal van de la mano», el primero Presidente del Congreso agregado.

La Corte Suprema, aunque señala que los refugios para perros necesitarían ampliarse con el tiempo, dirigió a las autoridades de Delhi que comiencen instalando instalaciones para alrededor de 5,000 perros en seis a ocho semanas, informó PTI.

Un banco que comprende jueces JB Pardiwala y R Mahadevan emitieron varias direcciones, advirtiendo que se tomarían medidas estrictas contra cualquier individuo u organización que obstruya el proceso. El tribunal también dijo que dicha obstrucción podría conducir a procedimientos de desacato.

«Si algún individuo o una organización se interpone en el camino de la fuerza que se recoge perros callejeros y redondeándolos, y si se nos informa, procederemos a tomar medidas estrictas contra cualquier resistencia que se pueda ofrecer «, dijo el banco.

El banco cuestionó además si los activistas animales y los «llamados amantes» podrían restaurar la vida de los niños perdidos ante la rabia. «¿Volverán la vida a esos niños? Cuando la situación exige, tienes que actuar», comentó.

El caso de Suo Motu, asumido por la Corte Suprema el 28 de julio, se refiere a los crecientes incidentes de las picaduras de perros callejeros que conducen a casos de rabia en la capital nacional, informó PTI.

Según lo informado por PTI, el lunes, el tribunal superior instruyó al Delhi Los cuerpos gubernamentales y cívicos en Gurugram, Noida y Ghaziabad eliminarán a todos los perros callejeros y los colocan en refugios.

Además, ordenó que los refugios estuvieran equipados con suficiente personal para esterilizar, vacunarse y cuidar a los perros. Las instalaciones también deben tener vigilancia de CCTV para garantizar que los animales permanezcan dentro del refugio.

