Trump dice que su intervención fue «muy efectiva» en el conflicto India-Pakistán







presidente de estados unidos Donald Trump El lunes describió su uso de aranceles como una medida para detener las guerras y dijo que su comunicación con India y Pakistán durante el reciente conflicto fue «muy eficaz», repitiendo su afirmación de poner fin a la batalla entre los vecinos con armas nucleares mediante el comercio, informó la agencia de noticias PTI.

«Los aranceles son muy importantes para Estados Unidos. Somos un pacificador gracias a los aranceles. No sólo ganamos cientos de miles de millones de dólares, sino que somos un pacificador gracias a los aranceles», dijo Trump en la Oficina Oval el lunes, informó PTI.

El presidente de los Estados Unidos dijo que si no utilizaba el «poder de los aranceles», todavía se librarían cuatro guerras.

«Utilizo aranceles para detener las guerras. Si miras a India y Pakistánestaban listos para hacerlo. Siete aviones fueron derribados. Estaban listos para hacerlo. Y son potencias nucleares. Y no quiero decir exactamente lo que dije, pero lo que dije fue muy efectivo. Se detuvieron. Y eso se basó en los aranceles. Se basó en el comercio», dijo, informó PTI.

India ha negado sistemáticamente cualquier intervención de terceros. India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a la infraestructura terrorista en Pakistán y la Cachemira ocupada por Pakistán en represalia por el ataque de Pahalgam del 22 de abril que mató a 26 civiles.

India y Pakistán llegaron a un entendimiento el 10 de mayo para poner fin al conflicto después de cuatro días de intensos ataques transfronterizos con drones y misiles.

India ha sostenido constantemente que el acuerdo sobre el cese de las hostilidades con Pakistán se alcanzó tras conversaciones directas entre los directores generales de operaciones militares (DGMO) de los dos ejércitos.

El primer ministro Narendra Modi ha dejado claro en el Parlamento que ningún líder de ningún país pidió a la India que detuviera la Operación Sindoor.

Trump ha repetido varias veces que puso fin a siete guerras en el segundo mandato de su administración hasta el momento, incluidas India y Pakistán, Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda. Israel e Irán, Egipto y Etiopía y Armenia y Azerbaiyán.

Desde el 10 de mayo, cuando Trump anunció en las redes sociales que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego «pleno e inmediato» después de una «larga noche» de conversaciones mediadas por Washington, ha repetido decenas de veces que «ayudó a resolver» el conflicto entre India y Pakistán, informó PTI.

El presidente de estados unidos Añadió que de las siete guerras que puso fin, al menos la mitad de ellas se debieron a su «capacidad comercial y a los aranceles. Si no tuviera aranceles para repartir un poco, tendríamos al menos cuatro guerras en pleno apogeo en este momento, con miles de personas muertas cada día».

(Con aportes de PTI)





Fuente