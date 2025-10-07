Zac Taylor de los Bengals avisa indirectamente a los Steelers y la AFC Norte

Recién salidos de su semana de descanso, el Acereros de Pittsburgh podrían estar “lamiéndose las chuletas” un poco. Durante los próximos 10 días, se enfrentarán a sus dos tambaleantes rivales de Ohio: primero el marrones de cleveland en casa. Luego en Fútbol del jueves por la nochelos Steelers visitarán a Zac Taylor y el Bengals de Cincinnati durante la Semana 7.

Los Bengals han perdido tres juegos consecutivos desde que el mariscal de campo joe madriguera sufrió una lesión en el dedo del pie. Durante ese tramo, Cincinnati promedió 12,3 puntos y 217,3 yardas por partido.

Pero Taylor no ha perdido la fe en su equipo. El bengalíes El entrenador en jefe explicó a los medios el domingo que una de las razones es por lo que está sucediendo con el resto de la AFC Norte.

«Después de cinco juegos, eso es con lo que cuento para superar esto, los últimos 12 juegos, donde podemos ganar algunos juegos». Taylor dijo a los periodistas después de la derrota del equipo en la Semana 5.. “No soy ajeno a lo que sucede en la AFC y en nuestra división.

«Habrá muchas oportunidades allí si podemos superar esta tormenta y permanecer juntos y encontrar una manera de colocarnos juntos en mejores posiciones ofensivas y sumar algunos puntos».

El Cuervos de Baltimore son la historia más importante en la AFC Norte. Podría decirse que son la mayor decepción de todo el mundo. NFL. El cuervos Comenzó 1-4 y sufrió una derrota en casa por 34 puntos en la Semana 5.

Cleveland también tiene marca de 1-4.

Con un récord de 3-1, el Acereros son el único equipo en la división por encima de .500 y tienen una ventaja inicial en la AFC Norte.

¿Zac Taylor pasa por alto el liderazgo inicial de la AFC Norte de los Steelers?

De cara a la temporada 2025 de la NFL, el cuervos y los Bengals fueron el foco principal en la AFC Norte. El Acereros fueron en su mayoría una ocurrencia tardía debido a su mariscal de campo de 41 años. Baltimore y Cincinnati cuentan con mariscales de campo candidatos al Jugador Más Valioso.

El comentario de Taylor parece sugerir, al menos indirectamente, que el entrenador en jefe de los Bengals todavía ve la cuervos como la mayor competencia de su equipo. Si ese es el caso, entonces el bengalíes no están en mal estado. Están delante de Baltimore en la clasificación.

Pero obviamente eso es un poco irrespetuoso hacia el Acereros. Si bien Pittsburgh no ha jugado muy bien al abrir la temporada, el equipo continúa encontrando formas de ganar con Mike Tomlin.

En defensa de Taylor, no se equivoca acerca de que su equipo tendrá próximas oportunidades. Es sólo que pocos fuera de Cincinnati probablemente creen en este momento que bengalíes Podrá aprovechar esas oportunidades sin Burrow.

Si los Steelers derrotan al marrones y Bengals en juegos consecutivos, el club de Tomlin tendrá marca de 5-1 y tendrá al menos una ventaja de tres juegos en la columna de derrotas de la AFC Norte. Con toda probabilidad, el Acereros será el favorito de cara a ambos enfrentamientos.

la mejor oportunidad la bengalíes Lo que tiene que hacer para permanecer en la carrera divisional es vencer a Pittsburgh durante la Semana 7 el 16 de octubre.

¿Los Ravens siguen siendo favoritos en la AFC Norte?

No es una exageración decir que Baltimore sufrió una pérdida vergonzosa el domingo. Los cuervos permitieron la mayor cantidad de puntos que han cedido en casa en 18 temporadas bajo el mando del entrenador en jefe John Harbaugh.

El Acereros no jugó el domingo para aumentar su ventaja divisional. Pero se volvieron más saludables durante una semana de descanso.

Sin embargo, el cuervos siguen siendo los favoritos en las apuestas para ganar la AFC Norte.

«Según ESPN Bet, los Ravens tienen -110 para ganar la AFC Norte». Alex Kozora de Steelers Depot escribió. Los Steelers tienen +140 mientras que los Cincinnati Bengals (+1100) y marrones de cleveland (+1800) tienen muchas probabilidades.

«FanDuel tiene una brecha más estrecha pero aún coloca a Baltimore en primer lugar, -105 en comparación con los +130 de Pittsburgh».

Es una temporada larga. Si algún fanático debería saber eso, es el de Pittsburgh. Precisamente el año pasado, el Acereros Estaban en el primer lugar de la AFC Norte después del Día de Acción de Gracias con un récord de 10-3.

Pero tras una racha de cuatro derrotas consecutivas al final de la temporada, el Acereros Perdió la división y tuvo que colarse en los playoffs.

Todavía hay mucho tiempo para el cuervoso, de hecho, los Bengals, para recuperar terreno sobre los Steelers. Una vez más, ese fue el punto de Taylor.

Pero tampoco sería sorprendente si Acereros Los jugadores ven esas probabilidades de apuestas o los comentarios de Taylor como un poco irrespetuosos.