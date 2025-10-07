El escándalo de los jugadores naturalizados, la FIFA, multa al PSSI Malasia con 6.400 millones de rupias

Yakarta, Viva – Comité Disciplinario fifa condenó sanciones con una multa de 350.000 francos suizos (alrededor de 6.400 millones de rupias) a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) después de que se demostró que utilizó documentos falsos en el proceso. naturalización siete jugadores extranjeros que se habían reforzado selección de malasia.

En la decisión número FDD-24394 emitida por el Comité Disciplinario con fecha del 6 de octubre de 2025, la FIFA declaró que la FAM violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA 2025 relativo a la falsificación y el uso de documentos falsos que involucran a siete jugadores nacidos en el extranjero.

«El sindicato de fútbol de Malasia y los jugadores de Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazagamun Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano. Porque utiliza documentos falsos y/o falsificados en el proceso de juicio de la FIFA», escribió la decisión, citada en Yakarta el martes.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA considera convincentemente que el certificado de nacimiento presentado por la FAM ha sido falsificado, en el que se cambió el lugar de nacimiento de los antepasados ​​de los jugadores para que procedieran de Malasia.

En la decisión firmada por el vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Palacio, los siete jugadores también fueron condenados a una prohibición de jugar durante 12 meses en todas las actividades futbolísticas y a una multa de 2.000 francos suizos o 41 millones de rupias cada uno. Esta sentencia surtirá efectos a partir de la fecha de la notificación de la decisión.

La FIFA destacó que la falsificación estaba directamente relacionada con los esfuerzos de la FAM para que los siete jugadores cumplieran los requisitos para defender a la selección nacional.

Los resultados de la investigación encontraron una sorprendente diferencia entre los documentos presentados a la FIFA y el certificado de nacimiento original del país de origen del bisabuelo de los jugadores que en realidad procedían de Argentina, España, Brasil y Holanda.

Este caso comenzó cuando la selección de Malasia dejó caer a los jugadores en el partido de clasificación para la Copa Asiática 2027 contra Vietnam el 10 de junio de 2025, que terminó con un marcador de 4-0 para la victoria del Tigre Malaya.

Los dos jugadores implicados en el caso del comité disciplinario de la FIFA incluso marcaron en el partido.

En su defensa, FAM afirmó haber verificado a través del Departamento de Registro Nacional de Malasia (NRD) y no tenía conocimiento de la falsificación.