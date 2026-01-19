Trump ataca a ocho países de la Unión Europea y Francia amenaza con tomar represalias con una bazuca

Jacarta – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Triunfo hará cumplir arancel comercio con Dinamarca, Noruega, Suecia, FrancésAlemania, Inglaterra, Países Bajos y Finlandia, que originalmente era del 10 por ciento el 1 de febrero, se incrementará al 25 por ciento en junio de 2026.

Trump anunció las sanciones para aumentar los aranceles comerciales unos días después de que los 8 países europeos enviaran misiones militares a Tierra Verde para fortalecer la seguridad de la región.

La amenaza «inaceptable» de Trump provocó una serie de respuestas. Uno de ellos es lo que hizo el presidente francés, Emmanuel Macron.

Le preguntó a los líderes unión Europea (UE) para activar el Instrumento de Coerción Antieconómica (ACI), que se conoce como «bazoca comercio».

«Ninguna intimidación o amenaza nos afectará, ya sea en Ucrania, Groenlandia o en cualquier otro lugar del mundo», dijo, citado en el sitio web. bbcMartes 20 de enero de 2026.

Según Macron, la «bazuca comercial» es el «arma comercial» de la Unión Europea. Existe la posibilidad de que esta arma se utilice por primera vez. La “bazuca comercial” es una herramienta de coerción antieconómica (ACI).

La ACI fue aprobada en 2023 por la Unión Europea y es una «herramienta preventiva» para resolver disputas comerciales, como se explica en el sitio web del Parlamento de la UE.

La activación de ACI les abre oportunidades para «evitar que terceros países implementen medidas coercitivas contra los intereses de la Unión Europea» y tomar represalias con una serie de acciones.

Contramedidas que se pueden tomar

Estos instrumentos permiten la imposición de restricciones comerciales, por ejemplo en forma de aumentos arancelarios o contraaranceles, licencias de importación o exportación, restricciones al comercio de servicios o restricciones al acceso a la inversión extranjera directa o a licitaciones públicas.

Si se aprueba la solicitud de Francia, la Unión Europea no sólo podría imponer aranceles adicionales a las importaciones estadounidenses, sino que también podría impedir que las empresas estadounidenses compren acciones de cualquier empresa en sus 27 estados miembros, reciban financiación pública o privada y participen en licitaciones públicas para contratos con sus gobiernos.

Además, la ACI faculta a la Unión Europea para exigir «reparación» económica a los países que utilizan la coerción contra ella.

Esta arma fue diseñada para contrarrestar la interferencia coercitiva de potencias externas que originalmente debía ser China, no Estados Unidos.