Turistas asesinados mientras estaban de vacaciones cerca de Disney World – Oficial Legal

Kissimmee, Florida – Tres turistas de fuera del estado fueron asesinados a tiros el sábado por la tarde en un alquiler de vacaciones cerca de Walt Disney World en lo que los investigadores llaman un ataque aleatorio y sin sentido.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola dijo que los agentes respondieron a un tiroteo en la subdivisión de Indian Point cerca de Kissimmee. Cuando los agentes llegaron, encontraron a tres hombres adultos con heridas de bala afuera de la casa.

Los tres fueron declarados muertos en el lugar.

El sheriff Christopher Blackmon identificó a dos de las víctimas como Robert Lewis Kraft, de 70 años, de Holland, Michigan, y su hermano, Douglas Joseph Kraft, de 68 años, de Columbus, Ohio. La tercera víctima fue descrita como un hombre de 68 años de Ohio.

Según los investigadores, las víctimas eran turistas que se alojaban en la propiedad de alquiler y que quedaron varados debido a problemas con el coche. Los funcionarios del sheriff dijeron que no hubo ninguna disputa previa entre las víctimas y el sospechoso. Blackmon describió los asesinatos como premeditados y «al azar», y agregó que los hombres parecían ser atacados simplemente porque estaban allí.

Los agentes rápidamente obtuvieron información que apuntaba a una casa vecina y arrestaron a Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años. El sospechoso fue detenido aproximadamente una hora después de la llamada inicial, según la oficina del sheriff.

Fue ingresado en la cárcel del condado de Osceola acusado de tres cargos de asesinato en primer grado.