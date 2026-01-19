Ex soldado de Sir Bobby Robson

VIVA – Nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia, Juan HerdmanNo habla de la inspiración del liderazgo como un concepto abstracto. Dijo que, de manera personal y concreta, comenzó en el entorno familiar y luego continuó con un gran nombre en la historia del fútbol inglés. Señor Bobby Robson.

En una entrevista exclusiva transmitida en el canal de YouTube de la selección nacional de Indonesia, Herdman calificó a Robson como su mayor inspiración en honor a su abuelo, quien fue ex jugador. soldado además de boxeador profesional. Estas dos figuras, según Herdman, formaron la base de los valores de disciplina y ética laboral a los que se adhiere hasta el día de hoy.

«Creo que en la vida tienes mucha inspiración. Mi abuelo fue una gran inspiración. Era un boxeador profesional y también un ex soldado. Era muy disciplinado y una gran persona», dijo Herdman, citado por VIVA el martes 20 de enero de 2026.

El nuevo entrenador de la selección de Indonesia, John Herdman

Explicó que esta influencia fue el punto de partida para dar forma a su perspectiva sobre el liderazgo. Con el tiempo, esta inspiración se desarrolló a través de sus encuentros con diversas figuras y diferentes experiencias de vida.

Una de las cosas que más le impresionó fue cuando vio la trayectoria de Sir Bobby Robson con el Newcastle United. Herdman destacó los antecedentes de Robson como una figura del norte de Inglaterra, una región con una fuerte cultura de clase trabajadora, pero capaz de cruzar fronteras geográficas y culturales en el mundo del fútbol.

«Como punto de partida, miras a tu familia. Luego, en la vida, a medida que creces y conoces a diferentes personas, ves a Sir Bobby Robson en el Newcastle United, un compañero inglés del norte de origen de clase trabajadora, que viaja a muchos países diferentes», dijo Herdman.

Robson dirigió al Newcastle United durante cinco años y cerró su carrera como entrenador en el club. El mejor logro de los Magpies en la era Robson se registró en la temporada 2002/2003 de la Premier League, cuando terminaron en tercer lugar con 69 puntos, detrás de Arsenal y Manchester United.

En esa temporada, Newcastle también pudo vencer al Chelsea y Liverpool que ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente. A lo largo de su período de liderazgo, Robson dirigió un total de 255 partidos con el club apodado The Magpies.