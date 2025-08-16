Trump: Alaska habla con Putin podría salvar de 5,000 a 7,000 vidas semanalmente







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que él y el presidente ruso Vladimir Putin tuvieron una reunión «productiva» destinada a reducir el peaje humano del Conflicto ruso-ucraína.

Hablando en una conferencia de prensa conjunta en Anchorage, Alaska, Trump afirmó que miles de vidas podrían salvarse semanalmente si ambas partes actuaran, y agregó que Putin compartió el mismo objetivo.

«Vamos a detener, 5,000, 6,000, 7,000 personas por semana por ser asesinados, y presidente Putin Quiere ver eso tanto como yo «, dijo Trump.

Agregó que se acordaron varios puntos durante la discusión, algunos temas clave permanecen sin resolver.

«Creo que tuvimos una reunión muy productiva. Hubo muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo. La mayoría fueron un par de grandes que no tenemos bastante allí, pero tuvimos un buen avance. No hay un acuerdo hasta que tengamos un acuerdo. Llamaré a la OTAN en un tiempo. Llamaré a las diversas personas que son apropiadas. Y, por supuesto, llamar al presidente. [Volodymyr] Zelenskyy Y cuéntele sobre la reunión de hoy. Finalmente depende de ellos «, dijo.

Trump elogió el trabajo de funcionarios de ambas partes, incluidos los representantes estadounidenses y rusos, diciendo que sus esfuerzos contribuyeron al progreso.

«Tendrán que estar de acuerdo con lo que Marco y Steve y algunas de las grandes personas de la administración Trump que han venido aquí, y Scott y John y nuestros líderes más grandes han hecho un trabajo fenomenal, y tenemos tremendos representantes comerciales de Russia aquí aquí, y creo que todos quieren tratar con nosotros. Nos hemos convertido en el país más popular en cualquier lugar en el mundo en un período corto.

También destacó su larga relación con Putin. «Siempre he tenido una relación fantástica con el presidente Putin, con Vladimir. Tuvimos muchas, muchas reuniones difíciles», dijo Trump.

Trump señaló además que el `Rusia Hoax` había complicado previamente las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero dijo que ambos líderes lo reconocieron como un obstáculo.

«Fuimos interferidos con el engaño de Rusia, Rusia, Rusia, pero lo entendió, y creo que ha visto cosas en el curso de su carrera. Él lo había visto todo pero tuvo que soportar el engaño de Rusia, Rusia y Rusia. Sabía que era un engaño, sabía que era un Hoax, pero lo que se hizo lo que se hizo mucho. Una buena oportunidad una vez que esto haya terminado «, dijo.

En conclusión, Triunfo expresó optimismo sobre llegar a una decisión significativa.

«Algunos puntos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos muy buenas posibilidades de llegar allí. No llegamos allí, pero tenemos muy buenas posibilidades de llegar allí. Me gustaría agradecer al presidente Putin y a todo su equipo. Hemos tenido buenas y productivas reuniones a lo largo de los años y esperamos tener eso en el futuro. Vamos a hacer el más productivo ahora», dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente