





Se han implementado arreglos de seguridad y logísticos especiales en Dwarka de Gujarat para JanmashtamiCon instalaciones dedicadas para personas mayores, devotos con capacidades diferentes y madres, junto con provisiones para agua potable y un saneamiento mejorado.

Dwarka SDM Lt Col (Retd) Amol Awate dijo el viernes que se han tomado disposiciones especiales para las personas mayores y las personas de manera diferente.

«Teniendo en cuenta a Janmashtmi, la administración del distrito ha tomado muchos pasos. Desde Kirti Stambh, se ha hecho una entrada de un solo punto para todos los devotos. Se han hecho disposiciones especiales para que los rickshaws electrónicos puedan dejar caer a las personas mayores y a las personas de manera diferente a las personas de manera diferente a la puerta del Templo, desde donde, el personal, el personal los ayudará en las sillas de ruedas para Darshan. Ani.

Agregó que se han asignado equipos dedicados para limpiar baños y templos. «Desde Hathi Gate hasta Sudama Setu, hemos asignado un equipo dedicado para garantizar que todos los baños y baños estén completamente limpiados y bien mantenidos. La gestión del agua se ha realizado a través de casi 5 tanques de agua y que el agua fría y limpia de estos tanques de agua se distribuye a los temperaturas en todos los dedos y desde los últimos 2 días … Casi 10 JCB y 15 tractores y tractores y se usan en todos los puntos de la carretera en todos los devotos. Dwarka, Bet Dwarka, Nageshwar, hay un programa dedicado para su limpieza, hemos estado haciendo esto desde los últimos 2 días y continuaremos esto durante los próximos tres días «, dijo.

Además, dijo: «Esperamos que quien trabaje bien al servicio de Dwarkadish lo haga bien, y todos los devotos que vienen del exterior deberían tener una buena experiencia y debe pasar de Dwarka con buenos recuerdos».

Mientras tanto, en Mathura de Uttar Pradesh, en una notable muestra de patriotismo, el templo Krishna Janambhoomi ha presentado una junta para honrar la valentía de las fuerzas armadas indias por su éxito en «Operación Sindoor» con motivo de la 79º Día de la Independencia. Esta operación fue un ataque transfronterizo significativo que mostró la destreza y las capacidades estratégicas de los militares.

La exhibición del tablero en el templo Krishna Janambhoomi destaca la intersección del patriotismo y la fe en la cultura india. Refleja el profundo respeto y admiración por las fuerzas armadas y su papel en la salvaguardia del país. Este gesto es una forma poderosa de reconocer las contribuciones de los militares y reforzar el orgullo nacional.

En la víspera de Janmashtmi, los devotos del Krishna Janmsthan llevaron a `Poshak`, el atuendo decorativo para Lord Krishna, sobre sus cabezas en un sincero acto de devoción.

