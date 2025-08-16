GazaVIVA – Guerra genocidio Israel contra la gente Palestina En la Franja de Gaza, que ha estado sucediendo desde el 7 de octubre de 2023, no ha mostrado signos de finalización. Hasta el viernes 15 de agosto, 61.827 residentes inocentes fueron asesinados por este crimen militar sionista.

Según varias fuentes médicas en Gaza, la mayoría de las muertes fueron mujeres y niños. Mientras que el número de lesiones también aumentó a 155,275 personas.

Desde que Israel terminó unilateralmente el acuerdo de armas de Gaza y continuó su agresión en la Franja de Gaza el 18 de marzo, su partido había matado a 10,300 personas e hirió a 43,234 otras.

Viva militar: explosión debido a los ataques militares israelíes en la franja de Gaza

En las últimas 24 horas, 54 palestinos fueron asesinados, incluidos cuatro de los cuales fueron encontrados en las ruinas y 831 víctimas heridas fueron hospitalizadas en Gaza.

De estas, 17 víctimas murieron y 250 heridos fueron buscadores de ayuda, de modo que cada una de ellas tenía 1.898 y 14,113 personas.

En las últimas 24 horas, una niña también murió debido al hambre, por lo que el número total de gazanes que murieron de hambre se convirtió en 240 personas, incluidos 107 niños.

Además, al menos 10,000 personas fueron declaradas desaparecidas, supuestamente asesinadas bajo las ruinas de sus hogares en toda la franja de Gaza.

La Guerra del Genocidio sionista israelí también resultó en refugiados forzados de casi dos millones de personas en todas las tiras de Gaza.

La mayoría de los refugiados se vieron obligados a buscar protección a la ciudad de Rafah densamente poblada en el sur de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. El campo de refugiados a Rafah fue listado como el mayor éxodo masivo de Palestina desde Nakba 1948. (Ant)