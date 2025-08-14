Trump advierte a Putin de ‘consecuencias graves’ si la guerra continúa después de la cumbre







Presidente Donald Trump Advirtió el miércoles que habrá « consecuencias muy severas ‘si el presidente ruso Vladimir Putin no acepta detener la guerra contra Ucrania después de que los dos líderes se reúnan para una cumbre a finales de esta semana en Alaska. Trump hizo el comentario en respuesta a una pregunta de un periodista después de anunciar los ganadores de honores del Centro Kennedy de este año en Washington. No dijo cuáles podrían ser las consecuencias.

El comentario se produjo poco después de que Trump consultó con los líderes europeos, quien dijo que el presidente les aseguró que tendría la prioridad de tratar de lograr un alto el fuego en Ucrania cuando se reúna con Putin el viernes en Anchorage. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se unió a varios de los principales aliados de Kiev en la reunión virtual con el líder estadounidense, y Zelenskyy le dijo al grupo que Putin ‘está faroleando’ antes de la cumbre planificada sobre la capacidad de Rusia para ocupar todas las sanciones de Ucrania y sacudir.

Canciller alemán Friedrich Merz dijo después que «decisiones importantes» podrían tomarse en Alaska, pero hizo hincapié en que «los intereses de seguridad europeos y ucranianos fundamentales deben protegerse». Merz convocó la reunión del miércoles en un intento de asegurarse de que los líderes europeos y ucranianos se escuchen antes de la cumbre.

Hizo hincapié en que un alto el fuego debe llegar al comienzo de las negociaciones. Le dijo a los periodistas que Trump «también quiere hacer de esta una de sus prioridades» en la reunión con Putin. Trump «estaba muy claro» que Estados Unidos quiere lograr un alto el fuego en la cumbre, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en una aparición separada en Francia.

Después de la cumbre del viernes, Macron agregó, Trump ‘buscará una futura reunión trilateral’ `Uno que involucre a Trump, Putin y Zelenskyy. Dijo que esperaba que pudiera celebrarse en Europa «en un país neutral que es aceptable para todas las partes.Ucrania Debe sentarse en la mesa tan pronto como haya reuniones de seguimiento.

Los aliados europeos han presionado por la participación de Ucrania en cualquier conversación de paz, temerosa de que las discusiones que excluyen a Kiev podrían favorecer a Moscú. El presidente ucraniano, que viajó a Berlín para unirse a la reunión junto a Merz, ha puesto en duda repetidamente si Putin negociaría de buena fe. Dijo el miércoles que esperaba que un alto el fuego inmediato fuera ‘el tema central’ en Alaska, pero también argumentó que Putin «definitivamente no quiere la paz.

Zelenskyy dijo que Putin «está tratando de aplicar presión … sobre todos los sectores del frente ucraniano» en un intento de demostrar que Rusia es «capaz de ocupar a toda Ucrania». Putin también está faroleando que las sanciones de la guerra «no le importan y son ineficaces», agregó. «En realidad, las sanciones son muy útiles y están afectando la economía de la guerra».

Las apuestas para Europa

Trump ha dicho que quiere ver si Putin se toma en serio el final de la guerra, ahora en su cuarto año, describiendo la cumbre del viernes como «una reunión sentida» donde puede evaluar el Líder ruso intenciones. Sin embargo, Trump ha decepcionado a los aliados en Europa al decir que Ucrania tendrá que renunciar a algún territorio controlado por el ruso. También ha dicho que Rusia debe aceptar swaps de tierras, aunque no estaba claro qué se esperaría que Putin se entregara.

Trump se redujo el lunes las repetidas oportunidades de decir que presionaría a que Zelenskyy participara en sus discusiones con Putin, y fue despectivo con Zelenskyy y su necesidad de ser parte de un esfuerzo por buscar la paz. Trump dijo que después de la cumbre del viernes, podría organizarse una reunión entre los líderes rusos y ucranianos, o que también podría ser una reunión con ‘Putin y Zelenskyy y yo’.

Los europeos y Ucrania desconfían de que Putin, quien ha librado la guerra terrestre más grande de Europa desde 1945 y usó la energía de Rusia para tratar de intimidar el unión EuropeaPodría asegurar concesiones favorables y establecer los contornos de un acuerdo de paz sin ellas. El temor general de muchos países europeos es que Putin se fijará en uno de ellos a continuación si gana en Ucrania. Merz dijo que «si no hay movimiento en el lado ruso en Alaska, entonces Estados Unidos y los europeos deberían y deben aumentar la presión» en Moscú.

Concesiones de tierras Un no arrendador para Kyiv

Zelenskyy dijo el martes que Putin quiere que Ucrania se retire del 30 por ciento restante de la región de Donetsk que todavía controla como parte de un acuerdo de alto el fuego, una propuesta que el líder rechazó categóricamente. Zelenskyy reiteró que Ucrania no renunciaría a ningún territorio que controla, diciendo que eso sería inconstitucional y que solo serviría como trampolín para una futura invasión rusa.

Dijo que las discusiones diplomáticas dirigidas por Estados Unidos se centran en poner fin a la guerra no han abordado la clave Demandas ucranianasincluyendo garantías de seguridad para evitar la futura agresión rusa e incluir Europa en las negociaciones. Tres semanas después de que Trump regresó al cargo, su administración tomó el apalancamiento de la membresía de la OTAN de Ucrania fuera de la mesa `algo que Putin ha exigido` y señaló que la UE y Ucrania deben manejar la seguridad en Europa ahora mientras Estados Unidos enfoca su atención en otro lugar.

Altos funcionarios de la UE creen que Trump puede estar satisfecho con simplemente asegurar un alto el fuego en Ucrania y que probablemente esté más interesado en intereses más amplios de los Estados Unidos y una gran política de poder, con el objetivo de aumentar los negocios con Rusia y rehabilitar a Putin.

Avances rusos en Donbas

Las fuerzas rusas en el terreno en Ucrania se han acercado a un agarre territorial clave alrededor de la ciudad de Pokrovsken la región oriental de Donbas que comprende el corazón industrial oriental de Ucrania, que Putin ha codiciado durante mucho tiempo.

Los analistas militares que usan información de código abierto para monitorear las batallas han dicho que la capacidad de Ucrania para defenderse de esos avances podría ser crítica: perder a Pokrovsk entregaría a Rusia una victoria importante antes de la cumbre y podría complicar las líneas de suministro de Ucrania a la región de Donetsk, donde el Kremlin ha centrado la mayor parte de los esfuerzos militares.

