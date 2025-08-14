No por sanciones, esta es la causa del nuevo portero Persib Adam Przybek ausente contra Manila Digger

Bandung, Viva – debut Adam Przybek a lo largo de Perseguidor Bandung se retrasa nuevamente. Este portero de Gales ‘desapareció’ cuando Maung Bandung Bent Manila 2-1 de los playoffs Liga de Campeones Asiático 2 En el Gelora Bandung Lautan Api Stadium, miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: Persib pasó la Liga de Campeones de Asia Dos 2025/2026 después de los pecones de Manila Digger



Bajo el travesaño, entrenador de Persib, Bojan Hodak Bajo la naturaleza uña teja.

En el partido de la Super League contra el semen Padang FC en el evento de la Super League, Przybek debe estar ausente porque tiene una suspensión sobresaliente registrada en la FIFA TMS. ¿La sanción sigue siendo válida?

Leer también: ¡Juego de vida de vida! ¡Persib vs Manila Digger en el play-off de ACL 2, transmitido en 3 televisión nacional y transmisión en vivo!



«Experimentó una colisión hace dos días, por lo que tuvo problemas con el tobillo. Pero, estaría bien en dos o tres días», dijo Bojan Hodak durante una conferencia de prensa.



Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak

Leer también: La misión está obligada a ganar contra Manila Digger, el defensor extranjero Persib espera el apoyo de Bobotoh



La ausencia de Przybek según Bojan, no es un gran problema. Porque Maung Bandung todavía tiene Teja Paku Alam y Fitrah Ridwan en la posición de portero.

«Tenemos a Teja, tenemos Fitrah. Entonces, no importa quién esté jugando. Creo que Teja está jugando bien en todos estos partidos. Así que este es su trabajo no solo un portero», dijo Bojan.

Persib se enfrentará al anfitrión de Jepara Persijap en el estadio Gelora Bumi Kartini, Jepara en la continuación de la Super League, el 18 de agosto de 2025. Por supuesto, se espera que Przybek pueda debutar con Persib.