Menpora lanzó el equipo de Morning Dew compitiendo en WDF 2025

VIVA – Ministro de Jóvenes y Deporte (Menpora) Ri, Dito Ariotedjo, dio un mensaje especial al equipo de artes de la mañana de Embun Morning de la escuela primaria que representará a Indonesia en el prestigioso «el 14º evento internacional de WDF 2025 Bailar Programa de competencia «en Seúl, Corea del Sur, 14-17 de agosto.

Dito enfatizó la importancia del coraje de la generación más joven para aparecer en el ámbito internacional mientras se hacía el nombre de la nación a través del arte y la cultura.

«Este es un comienzo histórico para todos los hermanos menores. Estarás presente en Corea como el embajador de nuestro país. Debido a que participas en la competencia de danza, por lo que esta vez hemos tomado a todos los hermanos menores como embajador de la cultura y la cultura indonesia para ir a Corea», dijo Dito durante el lanzamiento del equipo.

Según él, esta oportunidad debe utilizarse lo más bien posible para introducir los bailes típicos del archipiélago al mundo. También expresó su agradecimiento a los maestros y padres que habían estado apoyando el viaje de los estudiantes para que pudieran pasar hasta ahora.

«Para que nuestros hermanos menores puedan tener un alto sentido de confianza para actuar en el escenario mundial, en este caso en Corea. Estoy seguro de que esto no es algo fácil, ¡pero estoy seguro de que puedes!» Dikan Dito.

Además, Dito les recordó a los estudiantes que continuaran aprendiendo, se desarrollen y nunca dejaran de soñar.

«Lo más importante es que el sueño es gratuito, por lo que no hay costo. Pero con un sueño diligente y aprendizaje, seguramente lograrás lo que aspiras», dijo Menpora.

También cerró sus comentarios con oraciones y grandes esperanzas. «Felicitaciones y también éxito en Corea, traen el buen nombre de Indonesia y demuestran que el arte y la cultura indonesios es muy hermoso y sorprendente», concluyó.

Este evento de lanzamiento estuvo marcado por la paliza del tambor por Menpora ditoAcompañado por el presidente de la Fundación Multi Vorinta Tata Eka Putra y el director de la escuela primaria de la escuela primaria, Yargustiwan.

No solo eso, la atmósfera de lanzamiento era cada vez más festiva con la aparición de una serie de bailes de archipiélago de la Escuela Primaria del Equipo de Arte Morning de Embun, que parecía calentarse antes de que mostraran su habilidad en el escenario mundial.